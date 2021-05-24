24.05.2021 20:58

Альпинизм. Харьковчанин-рекордсмен четырежды покорил Эверест

Харьковчанин Валентин Сипавин вместе с альпинисткой из Днепра Ириной Караган вчера, 23 мая 2021 года, совершил свое четвёртое восхождение на высшую точку на планете - гору Эверест.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Харков спортивный, по данным непальского турагентства Pioneer Adventure, восхождение проходило с южной, непальской стороны по стандартному маршруту.

Для Караган это первое восхождение на восьмитысячник, при этом она стала четвертой украинской, побывавшей на вершине Эвереста. Сипавин же установил национальный рекорд по количеству восхождений на высшую точку на планете. Это его четвёртое восхождение и первое, совершенное с южной непальской стороны (ранее он побывал на вершине 16 мая 2017 года, затем 15 мая 2018-го и 23 мая 2019-го).

Сейчас в базовом лагере Эвереста находятся и другие украинские альпинисты, которые уже провели необходимую акклиматизацию и готовы к восхождению.

Стоит отметить, что на 23 мая 2021 года за всю историю на вершине Эвереста побывало 29 украинцев (включая четырех женщин), совершивших 35 успешных восхождений.

Справка. Альпинист Валентин Сипавин родился в 1983 году, начал заниматься альпинизмом в 2001 году. Покорил Эльбрус, Казбек, Монблан, Маттерхорн, Килиманджаро, Акконкагуа, Альпомайо, Мак-Кинли и другие вершины. Также занимается ледолазанием: бронзовый призер чемпионата Европы, вице-чемпион мира, призер этапов Кубка мира по ледолазанию.

В 2020 году Сипавин установил мировой рекорд: проплыл на каяке на высоте 6 тыс. 377 метров. Это произошло в экспедиции к самому высокому вулкану планеты - Охос дель Саладо (6893 м.), который расположен в пустыне Атакама на границе Чили и Аргентины. Сипавин плыл в кратере этого вулкана.