24.05.2021 16:55

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 25 мая

Циклон уходит из Харькова вместе с дождями и похолоданием. Ночью небольшой дождь, местами гроза, днем без существенных осадков. К вечеру небо будет ясным.

Утром переменная облачность, вероятность осадков 10%. Температура воздуха +14°...+19°C (ощущается как +13°C). Ветер северный, 5 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +21°...+25°C (ощущается как +22°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +22°...+19°C (ощущается как +22°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 60%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 15%. Утро и день – затишье перед бурей. Ближе к вечеру магнитосфера возбудится, к девяти часам вечера произойдут слабые магнитные бури. Метеозависимым людям стоит позаботиться о себе заранее.



Народные приметы. В старину приметили, если «утро в красном кафтане» (красное небо во время восхода солнца), то и лето будет сухим, предвещавшим пожары.



Если на прудах появились листья кувшинки, значит следовало ожидать окончания заморозков, но если их бутоны все еще были закрыты, то ждали возвращения морозов.