25.05.2021 07:00

Пассажирские полеты в Украине начались из Харькова: события 25 мая

Харьков – тогдашняя столица Украины – в 20-е годы прошлого века был двигателем прогресса для всей страны.

История гражданской авиации Украины берет свое начало в нашем городе. Именно в Харькове 26 марта 1923 года было учреждено акционерное общество «Укрвоздухпуть», одной из задач которого была организация регулярных авиарейсов.

25 мая 1924 года были открыты первые регулярные пассажирские линии «Укрвоздухпути»: Харьков-Полтава-Киев и Харьков-Кировоград-Одесса. Грунтовая взлетно-посадочная полоса находилась в то время на северной окраине города за городским парком, в Сокольниках – там, где сейчас располагается авиазавод. В 1928 году из Харькова начали выполняться первые международные рейсы по маршруту Харьков-Тегеран.

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Идея посвятить 25 мая пропавшим детям родилась в Америке. Учреждение Международного дня пропавших детей стало попыткой привлечь внимание мировой общественности к проблеме пропажи несовершеннолетних, к проблеме защищенности детей от похищений, трудных жизненных ситуаций и противоправной эксплуатации.



25 мая 1979 года по дороге домой пропал американский шестилетний школьник Эвиан Пейтс, его искали всем миром, но поиски не увенчались успехом. Спустя четыре года после этого события президент США Рональд Рейган объявил 25 мая Национальным днем пропавших детей, а еще через год, в 1984-м, был основан Национальный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей.



Вскоре данную инициативу поддержали и в ряде европейских стран, и в 1997 году был создан Международный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей. Именно по его инициативе в 2010 году и был учрежден Международный День пропавших детей и установлена его дата – 25 мая.



Символом дня является изображение синей незабудки, а 25 мая, в Международный день поиска пропавших детей, волонтеры будут раздавать синие ленточки – в знак того, что тысячи людей во всем мире помнят о пропавших и пока не найденных малышах и хотят, чтобы они вернулись домой.



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В 2009 году Европейская тироидная ассоциация предложила отмечать 25 мая Всемирный день щитовидной железы. Эту инициативу поддержали и другие врачебные сообщества подобной направленности, работающие в Азии, Северной и Латинской Америке.



Согласно медицинской статистике, различными неполадками в работе щитовидной железы страдает до трети всего населения планеты. Узловые образования выявляются у 30 процентов взрослых людей, зоб (увеличение железы в результате дефицита йода) – у 10–30 процентов.



Между тем, большинство заболеваний этого важного органа («щитовидка» вырабатывает гормоны, участвующие в регуляции обмена веществ и роста клеток) на сегодняшний день считаются излечимыми. Что касается заболеваний, вызванных дефицитом йода, то их вполне можно предотвращать – например, с помощью программ всеобщего йодирования пищевой соли, которая действует во многих странах мира.



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25 мая 1963 года на 1-й конференции правительств африканских стран в Аддис-Абебе (Эфиопия) была создана межгосударственная Организация африканского единства (ОАЕ). Этот день, когда был подписан ее устав тридцатью африканскими странами, по решению ООН, ежегодно отмечается как День освобождения Африки.



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А еще 25 мая отмечается дивный праздник – День полотенца. Он посвящен памяти известного британского писателя, автора юмористических фантастических произведений, Дугласа Адамса. В своем романе «Автостопом по галактике» Адамс описал полотенце как незаменимую для автостопщика вещь. Впервые этот день отмечался в 2001 году, через две недели после его смерти 11 мая. В этот день поклонники его творчества носят с собой полотенце.



Также в этот день...



В 5493 году до н. э. был сотворен мир. Хотя это все же условная дата, от которой вела летосчисление александрийская хронология.



996 – в Киеве освящена первая на Руси каменная церковь во имя Пресвятой Богородицы, знаменитая Десятинная церковь.



1709 – русский отряд полковника Яковлева разрушил Запорожскую Сечь за переход части запорожских казаков на сторону Мазепы. Но 1734 году на месте Старой Сечи была создана Новая Сечь.



1889 – родился Игорь Иванович Сикорский, авиаконструктор, создатель первых русских самолетов и первых американских вертолетов.



1926 – в Париже Самуилом Шварцбардом, уроженцем города Измаил, убит глава Директории Украинской Народной Республики Симон Петлюра. Согласно некоторым источникам, убийца был анархистом, лично знакомым с Нестором Махно, с которым накануне убийства Петлюры он попытался поделиться своими планами. Согласно воспоминаниям самого Махно, тот попробовал отговорить Шварцбарда от убийства и даже предупредить Петлюру, но тщетно. Позже Нестор Махно согласился выступить на суде по делу Шварцбарда и свидетельствовать в пользу Петлюры, отрицая, в частности, антисемитизм украинского лидера.



1939 – родился сэр Йен МакКеллен, британский актер, признанный мастер шекспировского репертуара. Впрочем, обычному зрителю он больше известен как маг Гэндальф из «Властелина колец» или мутант Магнето из «Людей Х».



1941 – родился Олег Даль, актер Большого театра и кино.



1942 – родился Александр Калягин, актер и режиссер («Прохиндиада», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Старый Новый год», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Свой среди чужих, чужой среди своих»).



1948 – родился Клаус Майне, вокалист «Scorpions».



1963 – родился Майк Майерс, канадский актер, комик, сценарист и продюсер фильмов. Остин Пауэрс, короче.



1971 – родилась Кристина Орбакайте, певица и актриса, дочь Аллы Пугачевой.



1976 – родился Киллиан Мёрфи, ирландский актер («Завтрак на Плутоне», «28 дней спустя», «На краю», «Пекло»).



1977 – в кинотеатрах начался показ фильма «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда», ставшего первым по размерам кассовых сборов. А ровно 6 лет спустя на экраны США вышел фильм «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая».



1979 – родилась Маша Ефросинина, украинская телеведущая.



1996 – в Киеве восстановлен памятник княгине Ольге, разрушенный в 1919 году.



2001 – в Сан-Франциско появился совершенно новый вид топлива для автомобилей – фруктовый бензин, который представляет собой совершенно новый вид топлива — биодизельный.



2003 – мультипликационный фильм «Ежик в тумане» Юрия Норштейна признали лучшим мультфильмом всех времен и народов. Об этом объявили устроители открывшегося в Токио «Мультипликационного фестиваля Лапута». Оргкомитет фестиваля обратился к 140 мультипликаторам и кинокритикам из разных стран мира с просьбой назвать лучших 20 мультфильмов.



2014 – Петр Порошенко избран Президентом Украины.



Именины отмечают: Герман, Денис.