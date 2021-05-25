Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 25 мая

Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Звезды склоняют к активным действиям, однако организм активно противится этому порыву. Такой внутренний разлад может вылиться в бессмысленную суету.
Выходные прошли – и в Харьков вернутся тучи. Ночью местами кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, местами гроза.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
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