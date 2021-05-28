28.05.2021 13:06

"Неблагодарная пациентка": в Харькове женщина вымогала деньги у врача

Правоохранители подсчитали всю сумму, которую женщина получила от медика, и ужаснулись.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областную прокуратуру. По данным следствия, в 2013 году злоумышленница делала операцию у одного из профессоров харьковского института медрадиологии. За время лечения у них сложились доверительные, дружеские отношения. Со временем она познакомила его со своим сыном - полицейским.

Со временем она втерлась к медработнику в доверие и сообщила, что является акционером одного из украинских банков. Она рассказала, что если от ее имени разместить там депозит, то можно получить приличные проценты. Мужчина согласился и передал женщине 20 000 долларов США.

Позже профессора уволили с занимаемой должности. Однако женщина воспользовалась и этой ситуацией, пообещав вместе с сыном поспособствовать ему восстановлению в должности.

Со временем профессора по чистой случайности вернули на должность без помощи мошенницы и его сына, но они, под предлогом возврата долга за помощь, с 2015 до 2018 года вымогали у врача деньги.

Алгоритм действий был прост: женщина, находясь в другом городе звонила профессору и называла требуемую сумму, а ее сын-полицейские ездил к нему и забирал деньги.

Почти за 4 года мошенники выманили у медработника более 5.5 млн гривен.

27.05.2021 женщине и ее сыну - старшему следователю было сообщено о подозрении.

Досудебное расследование проводят следователи Территориального управления ГБР, расположенного в пгт. Полтаве, оперативное сопровождение - сотрудники Харьковского управления Департамента внутренней безопасности ЧП Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.