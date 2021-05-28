Главная Новости Харькова Криминал и происшествия "Неблагодарная пациентка": в Харькове женщина вымогала деньги у врача
28.05.2021  13:06   

"Неблагодарная пациентка": в Харькове женщина вымогала деньги у врача

Правоохранители подсчитали всю сумму, которую женщина получила от медика, и ужаснулись.

В Харькове мошенница вымогала деньги у профессора
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областную прокуратуру. По данным следствия, в 2013 году злоумышленница делала операцию у одного из профессоров харьковского института медрадиологии. За время лечения у них сложились доверительные, дружеские отношения. Со временем она познакомила его со своим сыном - полицейским.
 
Со временем она втерлась к медработнику в доверие и сообщила, что является акционером одного из украинских банков. Она рассказала, что если от ее имени разместить там депозит, то можно получить приличные проценты. Мужчина согласился и передал женщине 20 000 долларов США.
Позже профессора уволили с занимаемой должности. Однако женщина воспользовалась и этой ситуацией, пообещав вместе с сыном поспособствовать ему восстановлению в должности.
 
Со временем профессора по чистой случайности вернули на должность без помощи мошенницы и его сына, но они, под предлогом возврата долга за помощь, с 2015 до 2018 года вымогали у врача деньги.
 
Алгоритм действий был прост: женщина, находясь в другом городе звонила профессору и называла требуемую сумму, а ее сын-полицейские ездил к нему и забирал деньги.
Почти за 4 года мошенники выманили у медработника более 5.5 млн гривен.
 
27.05.2021 женщине и ее сыну - старшему следователю было сообщено о подозрении.
 
Досудебное расследование проводят следователи Территориального управления ГБР, расположенного в пгт. Полтаве, оперативное сопровождение - сотрудники Харьковского управления Департамента внутренней безопасности ЧП Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что в Харькове обезвредили банду вымогателей. Злоумышленники, угрожая холодным оружием, вымогали денежные средства у своих жертв.
 
Источник:   Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры
 Тэги:  вымогательство, прокуратура
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.05 Криминал и происшествия Вымогательство и взятка: чиновник ГСЧС пойман на горячем (ФОТО) 21.05 Криминал и происшествия Афера в Харькове: псевдокопы пытали и грабили наркодилеров 17.05 Криминал и происшествия Под Харьковом предприниматель отдавал несуществующий долг деньгами полиции (ФОТО)
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 