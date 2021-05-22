22.05.2021 13:23

В Харькове задержали троих мужчин, которые из-за денег пытали своих жерт

Злоумышленники, угрожая холодным оружием, вымогали денежные средства у своих жертв.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областную прокуратуру.

По словам правоохранителей, трое мужчин возле одного из жилых домов по улице Плиточной, угрожая расправой, требовали от потерпевшего 1300 долларов.

Отмечается, что в октябре 2020 года во дворе своего дома знакомый и двое неизвестных избили его, требуя денежные средства в сумме 1300 долларов США. На возражение потерпевшего, что у него нет такой суммы, злоумышленники забрали ключи от его авто и пообещали вернуть транспортное средство после сбора всей суммы денег.

Уже через месяц эти же злоумышленники, угрожая ножом, требовали личное имущество у другого потерпевшего.

По словам пострадавшего, ночью в конце ноября к нему домой ворвались неизвестные, которые представились работниками полиции. Они одели мешок на голову потерпевшему и заковали в наручники. Угрожая ножом, они потребовали у него 300 долларов США. Далее, уже в авто преступников, они продолжили выбивать деньги с мужчины, якобы за непривлечение к уголовной ответственности.

Не получив ни копейки, злоумышленники отобрали мобильный телефон у пострадавшего. Они высадили его, оставив в наручниках, сообщив, что за деньгами вернутся позже.

В ходе проведения опознаний по фотоснимкам, пострадавшие узнали троих мужчин, которые требовали у них деньги.

20 мая правоохранители провели обыск по месту жительства одного из злоумышленников, во время которого обнаружены и изъяты предметы и документы, являющиеся вещественными доказательствами, в том числе документы одного из пострадавших, а также документы на автомобиль одного из пострадавших.

Троим задержанным мужчинам сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы человека, вымогательство, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

В настоящее время в производстве продолжается досудебное расследование, проводятся необходимые следственные действия.