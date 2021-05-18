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18.05.2021  11:40   

На Харьковщине спецназ задержал мужчину за вымогательство (ВИДЕО)

Угрожая физической расправой, злоумышленник требовал погасить несуществующий долг у местного предпринимателя.

Об этом сообщает РЕДПОСТ, со ссылкой на Департамент уголовного розыска ГУНП.

Сотрудниками управления уголовного розыска совместно с детективами СУ ГУНП в Харьковской области и при силовой поддержке спецназовцев задержан 32-летний житель г. Первомайска, который требовал у 35-летнего предпринимателя погасить несуществующий долг.

Вымогатель требовал 3000 долларов США и для убедительности - систематически угрожал потерпевшему физической расправой.

Во время задержания злоумышленник уже был не столь суров и резок и пытался избавиться полученных денежных средств.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения - содержание под стражей.

Тэги:  вымогатели, дср, полиция, харьков
 
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