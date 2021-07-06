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06.07.2021  12:55   Евгений Клочко

Выбивали деньги у студентов и иностранцев. В Харькове задержали банду вымогателей

Организатором являлся 53-летний харьковчанин. В сообщники взял своего сына и двух иностранцев, временно проживающих на территории Украины.

В Харькове обезвредили банду, которая грабила студентов и иностранцев
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.
 
По данным следствия, злоумышленники требовали деньги со студентов и иностранцев. При этом применяли к ним физическое насилие и даже даже лишали их свободы и отбирали имущество пока не получат деньги.
 
Так, чтобы заставить потерпевшего отдать 30 000 грн, злоумышленники отобрали его автомобиль, незаконно лишили свободы, связали, избили, а затем отпустили. 4 июля организатор и двое его сообщников были задержаны во время получения от потерпевшего части оговоренной суммы.
 
В Харькове обезвредили банду, которая грабила студентов и иностранцев
 
Задержанным уже сообщили о подозрении по ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.
 
После проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий будет решаться вопрос о дополнительной правовую квалификацию действиям участников.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что в Харькове обезвредили банду вымогателей. Злоумышленники, угрожая холодным оружием, вымогали денежные средства у своих жертв.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  харьков, полиция, вымогатели
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