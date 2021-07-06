06.07.2021 12:55 Евгений Клочко

Выбивали деньги у студентов и иностранцев. В Харькове задержали банду вымогателей

Организатором являлся 53-летний харьковчанин. В сообщники взял своего сына и двух иностранцев, временно проживающих на территории Украины.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

По данным следствия, злоумышленники требовали деньги со студентов и иностранцев. При этом применяли к ним физическое насилие и даже даже лишали их свободы и отбирали имущество пока не получат деньги.

Так, чтобы заставить потерпевшего отдать 30 000 грн, злоумышленники отобрали его автомобиль, незаконно лишили свободы, связали, избили, а затем отпустили. 4 июля организатор и двое его сообщников были задержаны во время получения от потерпевшего части оговоренной суммы.

Задержанным уже сообщили о подозрении по ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

После проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий будет решаться вопрос о дополнительной правовую квалификацию действиям участников.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что в Харькове обезвредили банду вымогателей . Злоумышленники, угрожая холодным оружием, вымогали денежные средства у своих жертв.