06.07.2021 12:29 Рита Парфенова

В Харькове пожарные спиливали решетки на окнах, чтобы эвакуировать жильцов

В доме на улице Китаенко загорелась мебель в общем коридоре.



//kh.dsns.gov.ua

В Новобаварском районе пожарные спасли четверых и эвакуировали 20 жильцов во время пожара в четырехэтажном жилом доме, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.



Вызов на пожар на улицу Китаенко, 4 огнеборцы получили 6 июля в 2:58.



Когда два отделения службы спасения на автоцистернах прибыли на место пожара, в общем коридоре на 1-м этаже горели мебель и домашние вещи. Огонь охватил площадь около 10 кв.м.

В результате горения образовалось сильное задымление, и жильцы первого этажа не могли покинуть свои квартиры. Спасатели срезали металлические решетки с окон и с помощью пожарных лестниц помогли людям эвакуироваться на свежий воздух.

Так из квартир на первом этаже пожарные спасели четырех жителей. Кроме того, со 2-го этажа по лестничной клетке были эвакуированы 20 человек.



В 3:28 пожар был локализован, а в 4:52 ликвидировали. Причина его возникновения устанавливается.

Напомним, ночью 6 июля спасатели ликвидировали пожар в частном двухэтажном здании на лице Белой Акации, 20/5.