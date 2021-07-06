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06.07.2021  12:29   Рита Парфенова

В Харькове пожарные спиливали решетки на окнах, чтобы эвакуировать жильцов

В доме на улице Китаенко загорелась мебель в общем коридоре.


//kh.dsns.gov.ua

Пожар Харьков: на улице Китаенко мебель горела в общем коридоре

В Новобаварском районе пожарные спасли четверых и эвакуировали 20 жильцов во время пожара в четырехэтажном жилом доме, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Вызов на пожар на улицу Китаенко, 4 огнеборцы получили 6 июля в 2:58.

Когда два отделения службы спасения на автоцистернах прибыли на место пожара, в общем коридоре на 1-м этаже горели мебель и домашние вещи. Огонь охватил площадь около 10 кв.м.

В результате горения образовалось сильное задымление, и жильцы первого этажа не могли покинуть свои квартиры. Спасатели срезали металлические решетки с окон и с помощью пожарных лестниц помогли людям эвакуироваться на свежий воздух.

Так из квартир на первом этаже пожарные спасели четырех жителей. Кроме того, со 2-го этажа по лестничной клетке были эвакуированы 20 человек.

В 3:28 пожар был локализован, а в 4:52 ликвидировали. Причина его возникновения устанавливается.

Напомним, ночью 6 июля спасатели ликвидировали пожар в частном двухэтажном здании на лице Белой Акации, 20/5.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
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