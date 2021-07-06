06.07.2021 11:43

Ночью на Сокольниках сгорел деревянный дом в элитном клубе отдыха (видео, фото)

Спасатели ликвидировали пожар в двухэтажном деревянном доме в Шевченковском районе Харькова

Пожар в частном двухэтажном здании на лице Белой Акации, 20/5 начался 6 июня 00.40, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Горела крыша и второй этаж строения на площади около 150 квадратных метров.

На тушение выехали шесть отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах.

Локализовать источник огня бойцы ГСЧС смогли только в начале третьего ночи, окончательная ликвидация огня состоялась в 4:42.

Пожарным удалось предотвратить распространение пламени на другие здания.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Видео тушения пожара очевидцы разместили в соцсетях. По из словам, горела баня в загородном комплексе отдыха Club Chalet.

Ранее РЕДПОСТ писал, как на Безлюдовке отдыхающие жарили шашлыки и чуть не спалили лес.



