Ночью на Сокольниках сгорел деревянный дом в элитном клубе отдыха (видео, фото)

Спасатели ликвидировали пожар в двухэтажном деревянном доме в Шевченковском районе Харькова
Пожар в частном двухэтажном здании на лице Белой Акации, 20/5 начался 6 июня 00.40, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Горела крыша и второй этаж строения на площади около 150 квадратных метров.
На тушение выехали шесть отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах.
Локализовать источник огня бойцы ГСЧС смогли только в начале третьего ночи, окончательная ликвидация огня состоялась в 4:42.
Пожарным удалось предотвратить распространение пламени на другие здания.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Видео тушения пожара очевидцы разместили в соцсетях. По из словам, горела баня в загородном комплексе отдыха Club Chalet.
Ранее РЕДПОСТ писал, как на Безлюдовке отдыхающие жарили шашлыки и чуть не спалили лес.
Комментариев: 0
Логика сегодня уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции. Если вы хотите убедить своих оппонентов, забудьте о цифрах: яркие образы и меткие метафоры достигнут цели гораздо быстрее.
Вторник будет облачным. После ночного дождя температура воздуха немного снизится.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
влажность:
давление:
ветер: