Главная Новости Харькова Медицина Вакцина против коронавируса - эффективное оружие?
06.07.2021  11:16   

Вакцина против коронавируса - эффективное оружие?

Мнение врачей Вирус мутирует, появляются новые штаммы, среди которых и индийский - Дельта.

Эффективна ли вакцинация против коронавируса?
 
РЕДПОСТ обратился к медработникам, которые проводят вакцинации людей и узнали их мнение, на счет действенности препаратов против новых разновидностей COVID-19.
 
Врач Харьковской городской поликлиники №8 Юлия Шибицкая отмечает, что по статистике люди, которые вакцинировались - либо не болеют коронавирусом вовсе, либо переносят его в легкой форме.
 
"Вакцинация стопроцентно не защищает от заболевания, она стопроцентно защищает человека от тяжелого течения заболевания, очень важно чувствовать разницу. Есть доказательные базы по AstraZeneca и Pfizer, которые есть на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения о том, что, непосредственно, штамм Дельта может быть купирован вот этими вакцинами", - говорит врач Юлия Шибицкая.
 
Также врачи отмечают и снижение обращений в поликлинику с диагнозом коронавирус. Медработники считают, что такой спад не последствие локдауна, а плоды вакцинации населения.
 
Напомним, В Харькова прибыла партия вакцины Pfizer для ревакцинации харьковчан. Вакцинироваться ей смогут те граждане, которые уже получили первую дозу вакцины данного производителя.
 
Тэги:  харьков, вакцинация, коронавирус, дельта
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.07 Криминал и происшествия Трп мужчины обнаружили в лесопосадке Харькова 06.07 Образование В Харькове самые эффективные программы поддержки школьников 06.07 ЖКХ В харьковских многоэтажках модернизируют систему теплоснабжения
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 