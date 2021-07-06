06.07.2021 11:16

Вакцина против коронавируса - эффективное оружие?

Мнение врачей Вирус мутирует, появляются новые штаммы, среди которых и индийский - Дельта.

РЕДПОСТ обратился к медработникам, которые проводят вакцинации людей и узнали их мнение, на счет действенности препаратов против новых разновидностей COVID-19.

Врач Харьковской городской поликлиники №8 Юлия Шибицкая отмечает, что по статистике люди, которые вакцинировались - либо не болеют коронавирусом вовсе, либо переносят его в легкой форме.

"Вакцинация стопроцентно не защищает от заболевания, она стопроцентно защищает человека от тяжелого течения заболевания, очень важно чувствовать разницу. Есть доказательные базы по AstraZeneca и Pfizer, которые есть на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения о том, что, непосредственно, штамм Дельта может быть купирован вот этими вакцинами", - говорит врач Юлия Шибицкая.

Также врачи отмечают и снижение обращений в поликлинику с диагнозом коронавирус. Медработники считают, что такой спад не последствие локдауна, а плоды вакцинации населения.

Напомним, В Харькова прибыла партия вакцины Pfizer для ревакцинации харьковчан. Вакцинироваться ей смогут те граждане, которые уже получили первую дозу вакцины данного производителя.