06.07.2021 11:03 Рита Парфенова
Суд избрал меру пресечения Олегу Ширяеву
До окончания досудебного расследования Олег Ширяев будет содержаться под стражей.
Киевский районный суд Харькова 6 июля избрал меру пресечения для Олега Ширяева. Он будет содержаться под стражей без права на залог до 12 июля 2021 года.
Как сообщил РЕДПОСТ спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, мера пресечения избрана до 12 июля, потому что эта дата окончания досудебного расследования в деле где он является подозреваемым.
Как ранее писал РЕДПОСТ Олега Ширяева задержали сотрудники управления уголовного розыска 5 июля на улице Сумской в Харькове. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, он задержан по делу о рейдерском захвате элеватора в Занках в 2018 году. Ещё в 2018 году ему было оглашено подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки), ч. 2 ст. 347 (умышленное уничтожение или повреждение имущества работника правоохранительного органа, работника органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя) Уголовного кодекса Украины, совершенных в 2015 году и ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) УК - в 2018 году.
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