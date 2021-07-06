Суд избрал меру пресечения Олегу Ширяеву

Киевский районный суд Харькова 6 июля избрал меру пресечения для Олега Ширяева. Он будет содержаться под стражей без права на залог до 12 июля 2021 года.

Как сообщил РЕДПОСТ спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, мера пресечения избрана до 12 июля, потому что эта дата окончания досудебного расследования в деле где он является подозреваемым.