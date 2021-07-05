Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Прокуратура прокомментировала задержание Олега Ширяева
05.07.2021  21:56   

Прокуратура прокомментировала задержание Олега Ширяева

Руководитель местной организации "Патриоты за жизнь" Олег Ширяев был задержан в Харькове для доставки в суд по делу о рейдерском захвате элеватора.

В прокуратуре озвучили причины задержание Олега Ширяева

Об этом корреспонденту РЕДПОСТ сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

"Олег Ширяев задержан сотрудниками следственного управления полиции по делу о рейдерском захвате элеватора в Занках в 2018 году. Ещё в 2018 году ему было оглашено подозрение по статьям Ч1 ст. 294, ч3 ст. 206-2, ч.2 ст. 347. 

Подозреваемый не являлся на вызов следователя для ознакомления с материалами уголовного производства, был объявлен в розыск и задержан по ходатайству о принудительном приводе для избрания меры пресечения. Он будет задержан до рассмотрения меры пресечения. Прокуратура будет просить содержание под стражей", - заявил Чубенко.

Спикер прокуратуры опроверг распространенную в соцсетях информацию о том, что якобы полиция задержала Ширяева по подозрению в совершении покушения на жизнь активиста азовского движения Артема Мошенского.

Напомним, Олега Ширяева задержали сотрудники управления уголовного розыска 5 июля на улице Сумской в Харькове.

Тэги:  прокуратура, задержание, олег ширяев
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.07 Криминал и происшествия На Харьковщине чиновники переплатили за спортивную площадку 300 000 гривен 04.07 Криминал и происшествия В Харькове будут судить адвоката, который способствовал получению взятки полицейскими 04.07 Криминал и происшествия Ночные разборки: в Харькове мужчина расстрелял своих обидчиков
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 