05.07.2021 21:56

Прокуратура прокомментировала задержание Олега Ширяева

Руководитель местной организации "Патриоты за жизнь" Олег Ширяев был задержан в Харькове для доставки в суд по делу о рейдерском захвате элеватора.

Об этом корреспонденту РЕДПОСТ сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

"Олег Ширяев задержан сотрудниками следственного управления полиции по делу о рейдерском захвате элеватора в Занках в 2018 году. Ещё в 2018 году ему было оглашено подозрение по статьям Ч1 ст. 294, ч3 ст. 206-2, ч.2 ст. 347.

Подозреваемый не являлся на вызов следователя для ознакомления с материалами уголовного производства, был объявлен в розыск и задержан по ходатайству о принудительном приводе для избрания меры пресечения. Он будет задержан до рассмотрения меры пресечения. Прокуратура будет просить содержание под стражей", - заявил Чубенко.

Спикер прокуратуры опроверг распространенную в соцсетях информацию о том, что якобы полиция задержала Ширяева по подозрению в совершении покушения на жизнь активиста азовского движения Артема Мошенского.

Напомним, Олега Ширяева задержали сотрудники управления уголовного розыска 5 июля на улице Сумской в Харькове.