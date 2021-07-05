Прокуратура прокомментировала задержание Олега Ширяева

Руководитель местной организации "Патриоты за жизнь" Олег Ширяев был задержан в Харькове для доставки в суд по делу о рейдерском захвате элеватора.
Об этом корреспонденту РЕДПОСТ сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
"Олег Ширяев задержан сотрудниками следственного управления полиции по делу о рейдерском захвате элеватора в Занках в 2018 году. Ещё в 2018 году ему было оглашено подозрение по статьям Ч1 ст. 294, ч3 ст. 206-2, ч.2 ст. 347.
Спикер прокуратуры опроверг распространенную в соцсетях информацию о том, что якобы полиция задержала Ширяева по подозрению в совершении покушения на жизнь активиста азовского движения Артема Мошенского.
Напомним, Олега Ширяева задержали сотрудники управления уголовного розыска 5 июля на улице Сумской в Харькове.
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