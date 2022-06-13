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13.06.2022  15:56   Дмитрий Колоней

В Харькове за сутки поймал десятки пьяных за рулем

Полицейские Харькова задержали множество нетрезвых водителей.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Патрульную полицию, за минувшие сутки патрульные обнаружили 23 нетрезвых водителей.
Стражи порядка напоминают об ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения:
 
  • гражданина, который впервые сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, ожидает административная ответственность в виде штрафа 17 000 гривен и лишения права управления автомобилем на 1 год;
  • если водитель во второй раз нарушил требования ст. 130 КУоАП, тогда его ждет штраф в размере 34 000 гривен и лишение права управления на 3 года;
  • в случае, если водитель третий год управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 51 000 гривен и лишения права управления на 10 лет.

 

Тэги:  пьяный водитель, задержание, харьков
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