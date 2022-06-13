13.06.2022 15:56 Дмитрий Колоней
В Харькове за сутки поймал десятки пьяных за рулем
Полицейские Харькова задержали множество нетрезвых водителей.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Патрульную полицию, за минувшие сутки патрульные обнаружили 23 нетрезвых водителей.
Стражи порядка напоминают об ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения:
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гражданина, который впервые сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, ожидает административная ответственность в виде штрафа 17 000 гривен и лишения права управления автомобилем на 1 год;
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если водитель во второй раз нарушил требования ст. 130 КУоАП, тогда его ждет штраф в размере 34 000 гривен и лишение права управления на 3 года;
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в случае, если водитель третий год управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа 51 000 гривен и лишения права управления на 10 лет.
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