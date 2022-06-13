13.06.2022 15:35 Виталий Хиневич

«Чілдрен Кінофест»: результаты зрительских голосований

В Украине прошел ежегодный международный фестиваль искусства кино для детей и подростков.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Чілдрен Кінофест».

Сообщается, 12 июня завершился 9-й «Чілдрен Кінофест». В этом году Гран-при фестиваля по итогам зрительского голосования получило украинское приключенческое фэнтези «АдскоеХоругвь, или Рождество Казацкое», получив 4,81 балла из 5. Снятый по мотивам сказки Сашка Лирника, фильм рассказал о приключениях казака.

Также в рамках фестиваля в шестой раз состоялся Конкурс короткометражных фильмов, снятых детьми. Организаторы получили более 100 заявок по всей Украине, среди которых выбрали 17 финалистов. Победителей определило профессиональное жюри украинских кинематографистов: режиссер и сценарист фильма «Стоп-Земля» Екатерина Горностай, режиссер и сценарист фильма «Мои мысли тихие» Антонио Лукич, а также актриса театра и кино («Плохие дороги», «Клондайк»). Награждение состоялось на виртуальной церемонии закрытия «Чілдрен Кінофеста»:

Результаты Конкурса:

Лучший украинский детский фильм года (награда в размере 15 000 грн) – анимационная работа «Я – птица!» 14-летней Марии Ажислаповой из Днепра. Картина рассказывает о маленьком пингвине, воспринимающем чайку за свою маму, и потому взмывает в небо;

(награда в размере 15 000 грн) – анимационная работа «Я – птица!» 14-летней Марии Ажислаповой из Днепра. Картина рассказывает о маленьком пингвине, воспринимающем чайку за свою маму, и потому взмывает в небо; Лучший фильм в категории 7—10 лет (4 000 грн) — анимация «Нападение меховой рыбы» о двух совенях, которых неожиданный друг спас из беды (режиссер Анастасия Шинкаренко, 9 лет, г. Вишневое);

(4 000 грн) — анимация «Нападение меховой рыбы» о двух совенях, которых неожиданный друг спас из беды (режиссер Анастасия Шинкаренко, 9 лет, г. Вишневое); Лучший анимационный фильм в категории 11—14 лет (4 000 грн) — «Черный февраль» 12-летнего Матвея Глазунова, получившего в прошлом году главный приз Конкурса со своей предыдущей лентой «Мелисса»; с 2014 года Матвей во второй раз убегает от войны, сейчас живет в Мукачево. «Черный февраль» – рефлексия войны российской агрессии против Украины;

(4 000 грн) — «Черный февраль» 12-летнего Матвея Глазунова, получившего в прошлом году главный приз Конкурса со своей предыдущей лентой «Мелисса»; с 2014 года Матвей во второй раз убегает от войны, сейчас живет в Мукачево. «Черный февраль» – рефлексия войны российской агрессии против Украины; Лучший игровой фильм в категории 11—14 лет — горор «Призраки имения Миклашевского» (режиссер Полина Лавриненко, 13 лет, с. Беленькое, Запорожская обл.);

— горор «Призраки имения Миклашевского» (режиссер Полина Лавриненко, 13 лет, с. Беленькое, Запорожская обл.); Приз зрительских симпатий, присуждаемый по результатам голосования зрителей на сайте фестиваля, и награду в размере 8 000 грн получила анимация «Откуда пятна у Саламандры?» (режиссер Василий Короп, 8 лет, г. Киев).

В ходе церемонии жюри Конкурса отметило еще две работы. Специальное отличие жюри за Лучшую режиссуру получила лента «Обереги» (режиссер Даша Ярмолюк, 11 лет, г. Фастов) о подростках, которые, скрываясь от бомбардировки, находят в подвале послания из прошлого. Еще одно специальное отличие жюри получил 13-летний Иван Кудренко из Днепра за свою комедийную работу «Нужен новый телефон».

Напомним, фильмы, соревнующиеся за звание лучшего фильма «Чілдрен Кінофеста» этого года, могут выбрать дети.