04.06.2022 10:40 Виталий Хиневич

«Чілдрен Кінофест» приглашает зрителей на кинопоказы

Международная кинопрограмма подарит множество впечатлений детям.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Чілдрен Кінофест».

Сообщается, что в Украине стартовал онлайн кинофестиваль для детей, который продлится до 12 июня. Юным зрителям покажут мультфильмы, приключенческие фильмы, юмористические и фэнтези.

Для просмотра фильмов необходимо перейти по ссылке и зарегистрироваться на кинопоказ.

Кроме этого отмечается, что фильмы, соревнующиеся за звание лучшего фильма «Чилдрен Кинофеста» этого года, могут выбрать дети.

На онлайн кинопоказах будут представлены фильмы из разных стран мира, в том числе и из Украины.