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04.06.2022  10:40   Виталий Хиневич

«Чілдрен Кінофест» приглашает зрителей на кинопоказы

Международная кинопрограмма подарит множество впечатлений детям.

«Чілдрен Кінофест»
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Чілдрен Кінофест».
 
Сообщается, что в Украине стартовал онлайн кинофестиваль для детей, который продлится до 12 июня. Юным зрителям покажут мультфильмы, приключенческие фильмы, юмористические и фэнтези.
 
Для просмотра фильмов необходимо перейти по ссылке и зарегистрироваться на кинопоказ.
 
Кроме этого отмечается, что фильмы, соревнующиеся за звание лучшего фильма «Чилдрен Кинофеста» этого года, могут выбрать дети.
 
На онлайн кинопоказах будут представлены фильмы из разных стран мира, в том числе и из Украины.
 
Напомним, дети в Харькове отметили свой праздник.
 
Источник:   «Чілдрен Кінофест»
 Тэги:  «чілдрен кінофест»
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