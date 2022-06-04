04.06.2022 10:22 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 4 июня

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 10 случаев заражения коронавирусом в Харькове.





Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 10 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 418 человек. Выздоровело 291 289 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 9 075 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 10 человек (в том числе у 10 жителей города Харькова).



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 3 июня.