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04.06.2022  10:20   Виталий Хиневич

В Харькове возобновила работу многопрофильная больница

Стационарное отделение возобновило работу и принимает пациентов.

Больница №27 Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что городская клиническая больница №27 продолжает оказывать стационарную медицинскую помощь жителям Харькова.
 
Как сообщили в Департаменте здравоохранения, с 1 июня стационарное отделение больницы возобновило свою работу и принимает больных по такому профилю: аллергология, терапия и кардиология.
 
Также проводятся следующие обследования: эндоскопия, рентгенология, клинические и биохимические исследования, ультразвуковая диагностика, нейрофизиологические обследования, велоэргометрия, суточный мониторинг давления и ЭКГ, спирометрия, проведение специфических проб на аллергены.
 
Стационар работает круглосуточно. Телефон приемного отделения: 725-57-87. Телефон медицинского директора по стационарной помощи: 725-57-79.
 
Напомним, в Харькове бригада медиков спасла мужчину.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  медицина, больница № 27, харьков
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