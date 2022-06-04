04.06.2022 10:20 Виталий Хиневич

В Харькове возобновила работу многопрофильная больница

Стационарное отделение возобновило работу и принимает пациентов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что городская клиническая больница №27 продолжает оказывать стационарную медицинскую помощь жителям Харькова.

Как сообщили в Департаменте здравоохранения, с 1 июня стационарное отделение больницы возобновило свою работу и принимает больных по такому профилю: аллергология, терапия и кардиология.

Также проводятся следующие обследования: эндоскопия, рентгенология, клинические и биохимические исследования, ультразвуковая диагностика, нейрофизиологические обследования, велоэргометрия, суточный мониторинг давления и ЭКГ, спирометрия, проведение специфических проб на аллергены.

Стационар работает круглосуточно. Телефон приемного отделения: 725-57-87. Телефон медицинского директора по стационарной помощи: 725-57-79.

Напомним, в Харькове бригада медиков спасла мужчину.