04.06.2022 09:44 Рита Парфенова

Мартиролог детей, погибших из-за войны войны, создали в Украине

Проект создан ко Ко Дню памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

В субботу, 4 июня, ко Дню памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне представят мультимедийный проект «Дети…», передает РЕДПОСТ.

Как сообщили в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне, под сводом Верхних Московских ворот ХVІІІ ст. Печерской крепости создан Мартиролог детей, погибших в период полномасштабной русско-украинской войны.

Россия убивает детей. Фактическое количество погибших и раненых установить невозможно из-за активных боевых действий оккупантами на украинской территории. Однако известную цифру оборванных жизней отражает символическая счета. Имена погибших появляются на символическом алтаре, глаза в глаза из фотографий за нами следят те, кто теперь превратился в ангелов.

В трагическую атмосферу гостей Музея погружает музыкальная композиция «Спи, мой ребенок» (Руслан Горовой ft. Сергей Жадан и Виктор Верба). Она посвящена 15-летнему общественному активисту Дане Дидику, который стал жертвой теракта в Харькове в 2015 г.

Трагизм действия выражает артобъект «Дерево памяти» – метафора смерти детей в войне. Красный и черный цвета подчеркивают драму и боль семейного дерева. В красных ящиках – вещи детей, найденные во время экспедиции музейщиков только освобожденными территориями Киевщины. Черные ветви – образ устойчивости и выносливости всей Украины как одной семьи.

Напомним, первого июня 2021 года Верховная Рада установила 4 июня Днем памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.

