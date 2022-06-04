Мартиролог детей, погибших из-за войны войны, создали в Украине

Проект создан ко Ко Дню памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
В субботу, 4 июня, ко Дню памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне представят мультимедийный проект «Дети…», передает РЕДПОСТ.
Как сообщили в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне, под сводом Верхних Московских ворот ХVІІІ ст. Печерской крепости создан Мартиролог детей, погибших в период полномасштабной русско-украинской войны.
Россия убивает детей. Фактическое количество погибших и раненых установить невозможно из-за активных боевых действий оккупантами на украинской территории. Однако известную цифру оборванных жизней отражает символическая счета. Имена погибших появляются на символическом алтаре, глаза в глаза из фотографий за нами следят те, кто теперь превратился в ангелов.
В трагическую атмосферу гостей Музея погружает музыкальная композиция «Спи, мой ребенок» (Руслан Горовой ft. Сергей Жадан и Виктор Верба). Она посвящена 15-летнему общественному активисту Дане Дидику, который стал жертвой теракта в Харькове в 2015 г.
Трагизм действия выражает артобъект «Дерево памяти» – метафора смерти детей в войне. Красный и черный цвета подчеркивают драму и боль семейного дерева. В красных ящиках – вещи детей, найденные во время экспедиции музейщиков только освобожденными территориями Киевщины. Черные ветви – образ устойчивости и выносливости всей Украины как одной семьи.
Напомним, первого июня 2021 года Верховная Рада установила 4 июня Днем памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.
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Утро ожидается безоблачным, и почти весь день в Харькове небо будет оставаться ясным, только к вечеру появятся первые тучи. Без осадков.
С 2021 года 4 июня в Украине установлен День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины.
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