04.06.2022 07:15 Рита Парфенова

4 июня - День памяти детей, погибших из-за российской агрессии

С 2021 года 4 июня в Украине установлен День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

Первого июня 2021 года Верховная Рада установила 4 июня Днем памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии рф против Украины.



Более 724 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии россии с 24 февраля 2022 года. По состоянию на утро 3 июня официальное число детей-жертв – 261, раненых – 463.



Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.



Самым молодым жертвам российской агрессии было 23 дня, 1,5 и 3 месяца…

Также в этот день...



В 469 году до н.э. родился Сократ, древнегреческий философ.



1070 – во Франции изобретен сыр рокфор.



1800 – в Вашингтоне завершено строительство Белого дома, и в него въехали первые обитатели: президент Джон Адамс с женой.



1863 – родился Владислав Городецкий (настоящее имя – Лешек Дезидерий Владислав Городецкий), известный украинский и польский архитектор. Работал преимущественно в Киеве, после эмиграции в 1920 году – в Тегеране. В Украине Городецкий построил более 30 зданий. В Киеве это здание Национального художественного музея Украины, костел Святого Николая, кераимская кенаса, «Дом химер» и другие сооружения.



1896 – испытание первого автомобиля, построенного Фордом, было задержано на час, так как оказалось, что автомобиль шире, чем двери цеха, в котором его создавали.



1937 – для удобства покупателей в супермаркете впервые появились тележки. Эту идею реализовал в магазине Humpty Dumpty в Оклахома Сити владелец сети бакалейных торговых точек Сильван Голдман. Первая тележка была сделана из складного стула, к которому прикрутили колесики и корзинку.



1975 – родилась Анджелина Джоли, американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. Обладательница премии «Оскар», трёх премий «Золотой глобус» и двух «Премий Гильдии киноактёров США».

1999 – впервые выявлен вирус «Worm.ExploreZip», поразивший тысячи компьютеров мира.



Именины отмечают: Владимир, Даниил, Захар, Иван, Макар, Михаил, Павел, Софья, Фаддей, Федор, Яков.