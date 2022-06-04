4 июня - День памяти детей, погибших из-за российской агрессии

С 2021 года 4 июня в Украине установлен День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины.
Первого июня 2021 года Верховная Рада установила 4 июня Днем памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии рф против Украины.
Более 724 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии россии с 24 февраля 2022 года. По состоянию на утро 3 июня официальное число детей-жертв – 261, раненых – 463.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Самым молодым жертвам российской агрессии было 23 дня, 1,5 и 3 месяца…
Также в этот день...
В 469 году до н.э. родился Сократ, древнегреческий философ.
1070 – во Франции изобретен сыр рокфор.
1800 – в Вашингтоне завершено строительство Белого дома, и в него въехали первые обитатели: президент Джон Адамс с женой.
1863 – родился Владислав Городецкий (настоящее имя – Лешек Дезидерий Владислав Городецкий), известный украинский и польский архитектор. Работал преимущественно в Киеве, после эмиграции в 1920 году – в Тегеране. В Украине Городецкий построил более 30 зданий. В Киеве это здание Национального художественного музея Украины, костел Святого Николая, кераимская кенаса, «Дом химер» и другие сооружения.
1896 – испытание первого автомобиля, построенного Фордом, было задержано на час, так как оказалось, что автомобиль шире, чем двери цеха, в котором его создавали.
1937 – для удобства покупателей в супермаркете впервые появились тележки. Эту идею реализовал в магазине Humpty Dumpty в Оклахома Сити владелец сети бакалейных торговых точек Сильван Голдман. Первая тележка была сделана из складного стула, к которому прикрутили колесики и корзинку.
1975 – родилась Анджелина Джоли, американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. Обладательница премии «Оскар», трёх премий «Золотой глобус» и двух «Премий Гильдии киноактёров США».
1999 – впервые выявлен вирус «Worm.ExploreZip», поразивший тысячи компьютеров мира.
Именины отмечают: Владимир, Даниил, Захар, Иван, Макар, Михаил, Павел, Софья, Фаддей, Федор, Яков.
Реализуйте свою тягу к общению – и у вас будет шанс добиться от окружающих того, к чему вы давно стремились. Возможны перспективные знакомства, заключение контрактов, налаживание или укрепление деловых связей.
Утро ожидается безоблачным, и почти весь день в Харькове небо будет оставаться ясным, только к вечеру появятся первые тучи. Без осадков.
С 2021 года 4 июня в Украине установлен День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины.
влажность:
давление:
ветер: