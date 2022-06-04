04.06.2022 06:20 Рита Парфенова

Гороскоп на 4 июня для всех знаков зодиака: что обещают звезды

Реализуйте свою тягу к общению – и у вас будет шанс добиться от окружающих того, к чему вы давно стремились. Возможны перспективные знакомства, заключение контрактов, налаживание или укрепление деловых связей.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овну ничто так не противопоказано, как шопинг. Невинный, казалось бы, поход за покупками в этот день может обернуться внушительной дыркой в бюджете. Если же Овен все-таки рискнет отправиться по магазинам, то ему не мешает взять с собой кого-нибудь покрепче, чтобы держал его за руки перед прилавком. Зато у Овна здорово будет получаться заражать окружающих своими идеями и планами.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец будет ощущать явную нехватку инициативности. Какие бы цели он не ставил перед собой в этот день, до их реализации могут так и не дойти руки. Если Телец не хочет, чтобы день прошел впустую, ему не стоит полагаться на собственную активность. Гораздо лучше отдать инициативу кому-то более энергичному, держась в его фарватере. И все устроится само собой.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Эмоции Близнецов наконец-то вырвутся на свободу! Осторожнее: чувства в этот день вполне могут вскружить вам голову. И не только вам, но и еще кому-то рядом с вами. Впрочем, что ценно, эмоции Близнецов будут окрашены главным образом в позитивные цвета, по этой причине можно слишком уж не осторожничать. В этот день у вас будет возможность оторваться по полной.



Рак (22 июня – 23 июля)

У Рака возможны незапланированные приобретения и расходы. Впрочем, не надо этого бояться – звезды склоняют Рака подходить к вопросу финансовых трат вдумчиво и осмотрительно. Так что покупки едва ли обернутся дырой в вашем бюджете. А вот пользы они могут принести немало.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев должен сам стать кузнецом своего счастья! И не только своего. Окружающие сами будут тянуться к нему, отдавая инициативу в его руки. Эмоции Льва обещают быть позитивными и заразительными (в хорошем смысле этого слова), а его задумки и планы – интересными. Вообще, этот день крайне благоприятен для новых знакомств и реализации практически любых задумок Льва.



Дева (24 августа – 23 сентября)

У Девы есть все шансы добиться желаемого – чего бы она не пожелала! Ну а добившись, Дева уже не выпустит это из своих цепких рук. И не вздумайте мешать Деве – в достижении цели она не остановится ни перед чем и перешагнет через любого. Впрочем, избежать конфликта с Девой легко: достаточно просто не вставать у нее на пути и не ставить палки в ее колеса.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам не мешает принимать решения чуточку быстрее! День предоставит им немало счастливых шансов как в делах, так и в любви. Но Весы будут склонны так долго взвешивать и рассуждать, что шансы эти могут самым досадным образом улетучиться. Чтобы не жалеть об упущенных возможностях, не забывайте: слишком много думать вредно. Надо думать руками, а не головой.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион как никогда будет иметь шанс и настроение потратить свои деньги действительно с толком. Возможно, ему придется обойти все магазины в округе и провести перед прилавками немало часов. Тем не менее, купленные вещи будут реально нужными, а по соотношению цены и качества – просто идеальными.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец не раз получит возможность блеснуть своими талантами, показав себя в самом выгодном свете. Другое дело, что перегибать палку здесь тоже не стоит. Бывает достаточно одной удачной мысли или шутки, чтобы привлечь к себе внимание. Этот день Стрельцу можно использовать для того, чтобы завести полезные знакомства, заразить окружающих своими идеями или даже найти спонсора для реализации собственных проектов.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог вряд ли удержится от соблазна купить в дом какую-то новую безделушку. Если не хотите стать жертвой активного шоппинга, обращайте поменьше внимания на рекламные слоганы и советы друзей. Доверчивость Козерога к любой рекламе может выходить за все разумные рамки, достигая уровня абсолютной наивности и истощая кошелек!



Водолей (21 января – 19 февраля)

Единственное, что может помешать Водолею осуществить свои планы, так это собственная неорганизованность. Больше того, неорганизованность Водолея будет то и дело путать карты не только ему самому, но и окружающим. Надо ли говорить, что окружающие спасибо ему за это не скажут? Именно поэтому Водолею лучше не влезать в чужие дела, а попытаться навести порядок в собственных.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбам не мешает внимательнее смотреть себе под ноги, потому что вероятность найти на дороге деньги очень высока. Впрочем, деньги ждут их не только под ногами. У Рыб как никогда высок шанс обернуть любое дело к своей выгоде. Пользуясь своим красноречием, они легко могут найти не только союзников, но даже и спонсоров, готовых профинансировать их начинания.