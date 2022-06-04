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04.06.2022  06:01   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на субботу, 4 июня

Утро ожидается безоблачным, и почти весь день в Харькове небо будет оставаться ясным, только к вечеру появятся первые тучи. Без осадков.

Прогноз погоды в Харькове

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +14°...+19°C (ощущается как +19°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +23°...+24°C (ощущается как +24°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Вечером  облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +24°...+20°C (ощущается как +20°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 46%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Приметы дня:

Этот день в прежние времена считался соловьиным днем. Наши предки ходили слушать пение соловья, считали, что "хорошее утро с песен птиц начинается".

Если соловей поет всю ночь, то день погожий будет.

А если в этот день хорошо пахнет жимолостью - к дождю.

4 июня следили за насекомыми: если массово появлялись пауки и оводы - к урожаю огурцов. На хороший урожай указывали и сильные росы.

Напомним, лето 2022 года, по прогнозам синоптиков, ознаменуется значительными погодными перепадами.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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