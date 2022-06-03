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03.06.2022  21:34   Дмитрий Колоней

Обстреливал мирных жителей в Харькове: оккупанту предъявили подозрение (фото)

Заочно уведомлено о подозрении командиру одной из батальонно-тактических групп по факту нарушения законов и обычаев войны в Харькове.

Агрессия России: Обстреливал мирное население в Харькове: оккупанту предъявили подозрение
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, следствием установлено, что российский командир прибыл в Белгородскую область РФ, где получил информацию о подготовке полномасштабного военного вторжения в Украину.
 
После вторжения на территорию Украины оккупанты прибыли к окружной дороге Харькова. Гражданским лицам, которые ехали на автомобилях по этой дороге, военные ВС РФ приказали развернуться и покинуть указанное место. Люди начали выражать свое недовольство и просили предоставить им возможность проехать по этой дороге для выезда в безопасную местность. Однако российский командир дал приказ обстреливать машины гражданских.
 
Агрессия России: Обстреливал мирное население в Харькове: оккупанту предъявили подозрение
 
Несколько российских военных отказались выполнять преступный приказ, попросили людей покинуть машину и выйти. Мать с дочерью остановились, военнослужащие ВС РФ помогли им скрыться, однако их увидели другие российские военные, готовые выполнять преступное указание своего командира. Они начали стрелять по своим и этим женщинам. В результате один военный РФ и мать погибли, а дочери удалось спасти свою жизнь.
 
Она побежала к своей машине и увидела российского солдата, который помогал ей. Он с ранением полз по земле. Женщина посадила его в машину, спасая собственную жизнь и его жизнь.
 
Остальные мужчина с женщиной, стоявшие в пробке, решили развернуться и уехать, но захватчики открыли по их машине огонь. Мужчина получил огнестрельное ранение, однако ему удалось уехать.
 
Также установлено, что российский командир в 2008 году принимал участие в войне РФ против Грузии и поддерживал безопасность в проведении незаконного референдума в украинском Крыму.
Досудебное расследование осуществляется СВ Управления СБУ в Харьковской области.
 
Тэги:  агрессия россии, игорь терехов, харьков
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