04.06.2022 07:59 Рита Парфенова

На предприятии Харькова люди подорвались на снаряде: есть погибший

Несчастный случай произошел в результате неосторожного обращение со взрывоопасными предметами.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 4 июня.

Взрыв произошел 3 июня около десяти часов вечера на территории одного из предприятий в Новобаварском районе Харькова.

В результате неосторожного обращения с неизвестным взрывоопасным предметом пострадали люди: один человек погиб, еще один получил травмы.



Всего за сутки с 3 по 4 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 26 оперативных выездов, из которых:

14 - на ликвидацию пожаров (7 вызванных обстрелами и 7 по другим причинам);

3 - для проведения аварийно-спасательных работ и помощи коммунальным службам в разборе завалов,

5 - для оказания помощи населению,

4 - другие выезды.



Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 14 вражеских боеприпасов.

Напомним, за сутки обстрелов Харькова и области один человек погиб, семеро получили ранения.



