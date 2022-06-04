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04.06.2022  07:59   Рита Парфенова

На предприятии Харькова люди подорвались на снаряде: есть погибший

Несчастный случай произошел в результате неосторожного обращение со взрывоопасными предметами.

воронка на асфальте

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.00 4 июня.

Взрыв произошел 3 июня около десяти часов вечера на территории одного из предприятий в Новобаварском районе Харькова.

В результате неосторожного обращения с неизвестным взрывоопасным предметом пострадали люди: один человек погиб, еще один получил травмы.

Всего за сутки с 3 по 4 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 26 оперативных выездов, из которых:
14 - на ликвидацию пожаров (7 вызванных обстрелами и 7 по другим причинам);
3 - для проведения аварийно-спасательных работ и помощи коммунальным службам в разборе завалов,
5 - для оказания помощи населению,
4 - другие выезды.

Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 14 вражеских боеприпасов.

Напомним, за сутки обстрелов Харькова и области один человек погиб, семеро получили ранения.


 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  агрессия россии, гсчс, харьков
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