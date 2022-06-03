Оперативная обстановка в Харькове на 3 июня от ХОВА

За сутки обстрелов Харькова и области один человек погиб, семеро получили ранения
Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 2 июня, передает РЕДПОСТ.
Так, за последние сутки россияне снова обстреливали Харьков и область. В областном центре – 2 человека получили ранения.
Кроме того, враг нанес удар селам и городам Харьковского, Лозовского, Чугуевского и Изюмского районов Харьковщины. В Чугуеве в результате обстрела 1 мирный житель погиб, 2 получили ранения.
В с.Катериновка Лозовского района 2 человека получили ранения. Еще 1 ранен в Балаклейской общине.
В с. Циркуны в результате обстрелов повреждены частные дома, хозяйственные постройки, ангар с зерном. Повреждены частные автомобили.
Ночью враг нанес ракетный удар по г. Золочев. Повреждены жилые строения, пострадавших нет.
Напомним, поле ночного обстрела Основянского района Харькова загорелся склад с древесиной.
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