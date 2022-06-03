    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Оперативная обстановка в Харькове на 3 июня от ХОВА
03.06.2022  11:19   Рита Парфенова

Оперативная обстановка в Харькове на 3 июня от ХОВА

За сутки обстрелов Харькова и области один человек погиб, семеро получили ранения


t.me

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 2 июня, передает РЕДПОСТ.

Так, за последние сутки россияне снова обстреливали Харьков и область. В областном центре – 2 человека получили ранения.

Кроме того, враг нанес удар селам и городам Харьковского, Лозовского, Чугуевского и Изюмского районов Харьковщины. В Чугуеве в результате обстрела 1 мирный житель погиб, 2 получили ранения.

В с.Катериновка Лозовского района 2 человека получили ранения. Еще 1 ранен в Балаклейской общине.

В с. Циркуны в результате обстрелов повреждены частные дома, хозяйственные постройки, ангар с зерном. Повреждены частные автомобили.

Ночью враг нанес ракетный удар по г. Золочев. Повреждены жилые строения, пострадавших нет.

Напомним, поле ночного обстрела Основянского района Харькова загорелся склад с древесиной.

Источник:   Телеграм Олега Синегубова
 Тэги:  агрессия россии, хова, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.06 Криминал и происшествия Российские военные убили людей в Мариуполе ради видео 03.06 Криминал и происшествия В Харькове оккупанты обстреляли школу: информация прокуратуры 03.06 Криминал и происшествия Как выглядит село Прудянка под Харьковом после вражеских обстрелов (фото)
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 