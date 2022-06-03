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03.06.2022  08:36   Рита Парфенова

Склад с древесиной сгорел в Харькове после вражеского обстрела (фото)

В течение суток вражеские обстрелы стали причиной 10 пожаров в Харькове и области


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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8.00 3 июня.

 

Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Основянском районе Харькова, а также Харьковском и Чугуевском районах области. Пострадали частные дома, хозяйственные постройки, гаражи, сельскохозяйственные и складские объекты, хвойный лес.

После полуночи 3 июня произошел обстрел Основянского района города Харькова. Результатом стал пожар в складском здании с древесиной. Вызов спасателям поступил в в 00:32, ко времени из приезда огонь распространился на площадь в 3000 ква драных метров. С пожаром боролись 9 пожарно-спасательных отделений ГСЧС.

Пожар в Безлюдовке после обстрела

Обстрелы села Циркуны Харьковского района в течение суток стали причиной шести пожаров в частных домовладениях. Утром горели частный дом на площади 300 кв.м., хозяйственная постройка на площади 60 кв.м., ангар с зерном на площади 200 кв.м. и 2 автомобиля. Ночью горел дом и две хозяйственные постройки на площади около 200 кв. С огнем под угрозой повторных обстрелов сражались спасатели ГСЧС. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Всего за сутки со 2 по 3 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 31 оперативный выезд, из которых:

  • 19 - на ликвидацию пожаров (10 вызванных обстрелами и 5 по другим причинам)
  • 6 - для оказания помощи населению и коммунальщикам,
  • 6 - другие выезды.

Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 22 вражеских боеприпаса.

Ранее мы сообщали об оперативной обстановке в Харькове и области от ГСЧС на утро 2 июня.
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  агрессия россии, гсчс, харьков
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