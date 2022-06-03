03.06.2022 08:14 Рита Парфенова

В Харьковской области оккупанты обстреливают населенные пункты

Противник пытается остановить движение наших войск к государственной границе.

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

В сводке указано, что в Харьковском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Башкировка, Моспино, Русская Лозовая, Печенеги и Михайловка. Нанес авиационные удары вблизи Нового.

На Слобожанском направлении противник скапливает технику, вооружение и запасы на российской территории с целью подготовки к наступлению. Из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня обстреливает позиции наший войск.

Ранее мы писали, что оккупанты обстреливали населенные пункты Михайловку, Прудянку и Верхний Салтов.