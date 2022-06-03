    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харьковской области оккупанты обстреливают населенные пункты
03.06.2022  08:14   Рита Парфенова

В Харьковской области оккупанты обстреливают населенные пункты

Противник пытается остановить движение наших войск к государственной границе.

война в украине

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

В сводке указано, что в  Харьковском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Башкировка, Моспино, Русская Лозовая, Печенеги и Михайловка. Нанес авиационные удары вблизи Нового.

На Слобожанском направлении противник скапливает технику, вооружение  и запасы на российской территории с целью подготовки к наступлению. Из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня обстреливает позиции наший войск.

Ранее мы писали, что оккупанты обстреливали населенные пункты Михайловку, Прудянку и Верхний Салтов.

Источник:   Генштаб ВСУ
 Тэги:  агрессия россии, генштаб, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.06 Криминал и происшествия Под Изюмом российские войска предприняли попытку штурма 03.06 Криминал и происшествия Склад с древесиной сгорел в Харькове после вражеского обстрела (фото) 02.06 Криминал и происшествия Оккупанты могут попытаться поступить с Украиной, как с Сирией (видео)
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 