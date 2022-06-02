02.06.2022 08:45 Рита Парфенова

Оккупанты пытаются удержать занятые рубежи под Харьковом

Враг сосредоточил усилия на сдерживании продвижения наших войск.

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

На Харьковском направлении для удержания ранее занятых позиций российские войска обстреливают позиций Сил обороны со ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня в районах населенных пунктов Михайловка, Прудянка и Верхний Салтов.

В Славянском направлении основные усилия враг сосредоточил на удержании занятых позиций, ведении разведки и создании условий для возобновления наступления. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Довгенькое, Курулька, Вернополье и Долина.

Ранее мы писали что враг нанес удары вертолетами армейской авиации в районах населенных пунктов Веселое и Терновое.