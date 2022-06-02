Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 2 июня

Адреса пунктов выдачи "Укрпочты" и "Новой почты", которые будут работать сегодня на раздачу гуманитарной помощи.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.
Гуманитарку по-прежнему можно бесплатно получить на пунктах выдачи «Новой почты» и «Укрпочты».
Напомним, гуманитарную помощь "Пакет каждому гражданину" могут получить все жители Харьковской области в возрасте от 6 лет, независимо от места регистрации. В Харькове для этого необходимо предварительно зарегистрироваться в чат-боте. Также можно получить пособие в порядке "живой очереди". В громадах области за продуктовыми наборами следует обращаться к руководству городских, поселковых и сельских советов.
Комментариев: 0
Отношения между людьми сегодня трудно назвать спокойными: на пустом месте могут то и дело вспыхивать конфликты, симпатии, обиды, интерес или даже страсть.
Первая половина дня в Харькове будет ясной, а после обеда появятся облака. Вечером будет идти дождь c грозой.
2 июня 2011 года стал днем рождения Дня отказа от излишеств в еде (Дня здорового питания).
влажность:
давление:
ветер: