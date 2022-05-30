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30.05.2022  19:20   Дмитрий Колоней

В Харькове продолжают раздавать гуманитарную помощь (фото)

В Харькове передали помощь переселенцев из разрушенного района

В Харькове продолжают раздавать гуманитарную помощь

Как сообщает РЕДПОСТ, в Харькове продолжается выдача гуманитарной помощи. На этот раз ее получили в Слободском районе. В частности, сегодня, 30 мая 2022, продукты питания, одежду  и обувь передали переселенцам с Северной Салтовки, которые временно разместились в детском доме «Семья» .

В Харькове продолжают раздавать гуманитарную помощь

 

Тэги:  гуманитарная помощь, харьков
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