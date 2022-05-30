30.05.2022 19:20 Дмитрий Колоней

В Харькове продолжают раздавать гуманитарную помощь (фото)

В Харькове передали помощь переселенцев из разрушенного района

Как сообщает РЕДПОСТ, в Харькове продолжается выдача гуманитарной помощи. На этот раз ее получили в Слободском районе. В частности, сегодня, 30 мая 2022, продукты питания, одежду и обувь передали переселенцам с Северной Салтовки, которые временно разместились в детском доме «Семья» .