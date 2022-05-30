В Харькове продолжают раздавать гуманитарную помощь (фото)

В Харькове передали помощь переселенцев из разрушенного района
Как сообщает РЕДПОСТ, в Харькове продолжается выдача гуманитарной помощи. На этот раз ее получили в Слободском районе. В частности, сегодня, 30 мая 2022, продукты питания, одежду и обувь передали переселенцам с Северной Салтовки, которые временно разместились в детском доме «Семья» .
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Сегодня как никогда легко принять желаемое за действительное и действовать, исходя из ложных предпосылок, поэтому будьте осторожны с деньгами.
Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.
30 мая отмечается День женской эмансипации или, как его еще называют, День эмансипе.
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