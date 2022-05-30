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30.05.2022  19:51   Дмитрий Колоней

Из-за обстрела Харькова ранены три человека (фото)

В Харькове прокуратурой начато досудебное расследование о нарушении оккупантами законов войны.

Агрессия России: Из-за обстрела Харькова оккупантами ранены три человека
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, по данным следствия, 30 мая 2022 захватчики обстреляли Киевский район г. Харькова. Под огнем оказались девять улиц. В результате обстрела ранены трое мирных жителей: 16-летний парень и двое мужчин. В настоящее время все пострадавшие находятся в больнице.
 
Агрессия России: Из-за обстрела Харькова оккупантами ранены три человека
 
В результате обстрела поврежден ряд домов и хозяйственных сооружений. Кроме того, произошел пожар гаражных боксов площадью около 400 кв.м.
 
Тэги:  агрессия россии, обстрел, харьков
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