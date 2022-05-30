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30.05.2022  18:48   Дмитрий Колоней

В Харькове коммунальщики восстановили водовод на Холодной горе

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаяь на Комплекс «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал», бригады предприятия продолжают оперативно возобновлять подачу воды харьковчанам.
 
В частности, для обеспечения бесперебойной поставки холодной воды в дома жителей Холодногорского района бригады завершили восстановительные работы на водоводе диаметром 300 мм по пер. Борзому.
 
Ведется подготовка сетей водоснабжения к эксплуатации в осенне-зимний период в жилых домах по ул. Осетинской, 63-а и ул. Большой Панасовской, 195. По этим адресам работники уже заменили водопроводные вводы в дома. Также восстановительные работы проводятся на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 800 мм по ул. Полтавский Шлях в Новобаварском районе.
 
Для экономии времени бригад харьковчан просят подробнее сообщать об утечке воды, указывая место утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Сообщить эту информацию можно по тел. 15-33.
Тэги:  коммунальщики, вода, харьков, отопительный сезон
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