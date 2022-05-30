30.05.2022 18:48 Дмитрий Колоней

В Харькове коммунальщики восстановили водовод на Холодной горе

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаяь на Комплекс «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал», бригады предприятия продолжают оперативно возобновлять подачу воды харьковчанам.

В частности, для обеспечения бесперебойной поставки холодной воды в дома жителей Холодногорского района бригады завершили восстановительные работы на водоводе диаметром 300 мм по пер. Борзому.

Ведется подготовка сетей водоснабжения к эксплуатации в осенне-зимний период в жилых домах по ул. Осетинской, 63-а и ул. Большой Панасовской, 195. По этим адресам работники уже заменили водопроводные вводы в дома. Также восстановительные работы проводятся на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 800 мм по ул. Полтавский Шлях в Новобаварском районе.

Для экономии времени бригад харьковчан просят подробнее сообщать об утечке воды, указывая место утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Сообщить эту информацию можно по тел. 15-33.