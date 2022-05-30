30.05.2022 18:07 Дмитрий Колоней

С наркотиками и фальшивками: ждет суда пойманный в Харькове аферист

В Харькове завершено досудебное расследование в отношении гражданина РФ.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, следствие установило, что 2 апреля 2022 года во время проверки на блокпосте у мужчины изъят пакет с амфетамином. Выяснено, что мужчина является россиянином, незаконно приобретшим паспорт гражданина Украины в форме ID-карты и паспорт гражданина Украины для выезда за границу с собственными фотографиями. Эти документы мужчина использовал для подтверждения его права на законное пребывание на территории Украины.

Незаконно находясь в Украине, злоумышленник сбывал наркотики жителям Харькова. В ходе обыска по месту проживания мужчины обнаружены и изъяты наркотики и психотропы: амфетамин, каннабис, трамадол, PVP и мефедрон.

Мужчине сообщили о подозрении и в дальнейшем избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Обвинительный акт направлен в Октябрьский районный суд г. Полтавы. Досудебное расследование проводили следователи Харьковского райуправления полиции №2 ГУНП в Харьковской области.