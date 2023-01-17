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17.01.2023  18:37   Дмитро Колонєй

У Харкові спіймали закладника з наркотиками на чверть мільйона гривень (фото)

Протизаконний бізнес у Харкові припинили поліцейські, заарештував злочинного ділка.

Спіймали закладника з наркотиками на чверть мільйона гривень. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, праівоохоронці затримали 31-річного харків’янина, з 202 згортками розфасованих психотропів. Чоловік робив схованки у Салтівському районі. Вдома у зловмисника знайдено при обшуку ще 272 згортки з наркотиками. Загалом у нього вилучено 581 згорток, що за цінами «чорного ринку» складає близько 250 тисяч гривень.  
 
Спіймали закладника з наркотиками на чверть мільйона гривень. Новини Харкова
 
Спіймали закладника з наркотиками на чверть мільйона гривень. Новини Харкова
 
Задокументували 107 епізодів розповсюдження затриманим наркотичних речовин та психотропів. 
 
Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину.
 
Спіймали закладника з наркотиками на чверть мільйона гривень. Новини Харкова
 
Спіймали закладника з наркотиками на чверть мільйона гривень. Новини Харкова
 
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  закладчик, наркотики, харьков
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