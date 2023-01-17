17.01.2023 18:37 Дмитро Колонєй

У Харкові спіймали закладника з наркотиками на чверть мільйона гривень (фото)

Протизаконний бізнес у Харкові припинили поліцейські, заарештував злочинного ділка.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, праівоохоронці затримали 31-річного харків’янина, з 202 згортками розфасованих психотропів. Чоловік робив схованки у Салтівському районі. Вдома у зловмисника знайдено при обшуку ще 272 згортки з наркотиками. Загалом у нього вилучено 581 згорток, що за цінами «чорного ринку» складає близько 250 тисяч гривень.

Задокументували 107 епізодів розповсюдження затриманим наркотичних речовин та психотропів.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



