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17.01.2023  18:19   Дмитро Колонєй

Ізраїльські волонтери продовжать допомагати Харкову (фото)

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з представниками ізраїльської громади «Beit Hallel Congregation».


Міськрада
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Місьраду, мер Харкова Ігор Терехов, під час зустрічі з представниками ізраїльської громади «Beit Hallel Congregation», обговорив з візітерами ситуацію , яка склалася у місті, та подальшу співпрацю. Сторони домовилися про гуманітарну допомогу для підтримки харків‘ян з боку ізраїльських волонтерських фондів в період протидії російській агресії.
 
«Харків досі піддається обстрілам. Ворог не припиняє руйнувати інфраструктуру міста та калічити життя мирних людей ракетами С-300 і дронами. Наше місто - одне з найбільш зруйнованих в Україні, у 150 тисяч людей сьогодні росія відібрала дах над головою.
 
Допомагатимуть Харкову ізраїльські волонтери
 
Допомагатимуть Харкову ізраїльські волонтери
 
Але, попри все це, ми намагаємося підтримувати порядок та продовжувати забезпечувати жителів міста усім необхідним. Заради вільного майбутнього нас і наших дітей. Ми дякуємо Ізраїлю та всім країнам, які не залишаються байдужими до горя українців», - зазначив Ігор Терехов.
 
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  игорь терехов, агрессия россии, харьков
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