17.01.2023 18:19 Дмитро Колонєй

Ізраїльські волонтери продовжать допомагати Харкову (фото)

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з представниками ізраїльської громади «Beit Hallel Congregation».



Міськрада

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Місьраду, мер Харкова Ігор Терехов, під час зустрічі з представниками ізраїльської громади «Beit Hallel Congregation», обговорив з візітерами ситуацію , яка склалася у місті, та подальшу співпрацю. Сторони домовилися про гуманітарну допомогу для підтримки харків‘ян з боку ізраїльських волонтерських фондів в період протидії російській агресії.

«Харків досі піддається обстрілам. Ворог не припиняє руйнувати інфраструктуру міста та калічити життя мирних людей ракетами С-300 і дронами. Наше місто - одне з найбільш зруйнованих в Україні, у 150 тисяч людей сьогодні росія відібрала дах над головою.

Але, попри все це, ми намагаємося підтримувати порядок та продовжувати забезпечувати жителів міста усім необхідним. Заради вільного майбутнього нас і наших дітей. Ми дякуємо Ізраїлю та всім країнам, які не залишаються байдужими до горя українців», - зазначив Ігор Терехов.



