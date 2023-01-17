17.01.2023 18:15 Віталій Хінєвіч

На Харківщині незаконно вирубували дерева

Мешканець Красноградського району спиляв дерева.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на поліцію в Харківській області.

Правоохоронці розповіли, що 54-річний чоловік за допомогою бензопили спиляв дерева породи «Гостролистий клен» та завдав збитків на суму понад 26 тисяч гривень.

Злочин стався у вересні минулого року, на території лісосмуги у селі Куми Красноградської громади.

Порушено кримінальну справу відповідно до частини 1 статті 246 Кримінального кодексу України.

17 січня поліцейські завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.



