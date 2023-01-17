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17.01.2023  18:15   Віталій Хінєвіч

На Харківщині незаконно вирубували дерева

Мешканець Красноградського району спиляв дерева.

У Харківській області чоловік вирубав дерева
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на поліцію в Харківській області.
 
Правоохоронці розповіли, що 54-річний чоловік за допомогою бензопили спиляв дерева породи «Гостролистий клен» та завдав збитків на суму понад 26 тисяч гривень.
 
Злочин стався у вересні минулого року, на території лісосмуги у селі Куми Красноградської громади.
 
Порушено кримінальну справу відповідно до частини 1 статті 246 Кримінального кодексу України.
 
17 січня поліцейські завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.
 
Нагадаємо, у Харкові нетверезий водій скоїв ДТП.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  криминал, харьков
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