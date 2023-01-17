17.01.2023 18:15 Віталій Хінєвіч
На Харківщині незаконно вирубували дерева
Мешканець Красноградського району спиляв дерева.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на поліцію в Харківській області.
Правоохоронці розповіли, що 54-річний чоловік за допомогою бензопили спиляв дерева породи «Гостролистий клен» та завдав збитків на суму понад 26 тисяч гривень.
Злочин стався у вересні минулого року, на території лісосмуги у селі Куми Красноградської громади.
Порушено кримінальну справу відповідно до частини 1 статті 246 Кримінального кодексу України.
17 січня поліцейські завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.
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