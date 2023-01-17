17.01.2023 11:10 Віталій Хінєвіч

У Харкові нетверезий водій скоїв ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Данилевського.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію у Харківській області.

Правоохоронці повідомили, що вдень 16 січня поліцейські одержали інформацію про ДТП. За попередніми даними, водій автомобіля Peugeot не вибрав безпечну швидкість і допустив зіткнення з автомобілем Volvo.

Під час складання матеріалів ДТП інспектори виявили у ймовірного винуватця ознаки алкогольного сп‘яніння. Результат огляду на стан сп‘яніння за допомогою приладу Drager в понад 17 разів перевищив допустиму норму та склав 3,52 проміле.

Патрульні склали на кермувальника адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до механічних пошкоджень транспортних засобів) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп‘яніння) КУпАП. Надалі матеріали передадуть на розгляд суду.



