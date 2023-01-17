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17.01.2023  10:47   Рита Парфенова

Тіло чоловіка знайшли у згорілому гаражі на Харківщині

Пожежа з невизначених причин унесла життя чоловіка у Зміївській громаді.

пожар

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ГУ ДСНС у Харківській області.

О пів на третю годину ранку 17 січня горіли гараж та господарча споруда у селищі Вирішальний Зміївської громади. Вогонь розповсюдився на площі 100 кв.м.

Рятувальники 58-ї ДПРЧ о 03:27 локалізували вогонь, о 04:25 – ліквідували.

На згарищі виявлено тіло загиблого чоловіка 1962 року народження.

Причина виникнення загоряння наразі встановлюється.

Нагадаємо, проти ночі 16 січня у Харкові сталася пожежа, внаслідок якої загинули двоє людей.


Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, харьков, гсчс
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