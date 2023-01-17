17.01.2023 10:47 Рита Парфенова

Тіло чоловіка знайшли у згорілому гаражі на Харківщині

Пожежа з невизначених причин унесла життя чоловіка у Зміївській громаді.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ГУ ДСНС у Харківській області.



О пів на третю годину ранку 17 січня горіли гараж та господарча споруда у селищі Вирішальний Зміївської громади. Вогонь розповсюдився на площі 100 кв.м.



Рятувальники 58-ї ДПРЧ о 03:27 локалізували вогонь, о 04:25 – ліквідували.



На згарищі виявлено тіло загиблого чоловіка 1962 року народження.



Причина виникнення загоряння наразі встановлюється.

Нагадаємо, проти ночі 16 січня у Харкові сталася пожежа, внаслідок якої загинули двоє людей.



