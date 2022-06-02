После ночных взрывов в Харькове произошли пожары: сводка ГСЧС 2 на июня

В ночь на 2 июня спасатели ГСЧС тушили два пожара в Харькове, вызванные обстрелами.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8.00 2 июня.
За сутки в городе и области после обстрелов оккупантов вспыхнуло четыре пожара - в Киевском и Слободском районе Харькова, а также в Золочевской общине Богодуховского района и в Чугуевском районе области. Пострадали частные дома, хозяйственные постройки, школа и производственное здание.
После полночи 2 июня снаряд попал в общеобразовательную школу Киевского района города Харькова. Вызов спасателям поступил в 00:13. Горело помещение библиотеки на площади 50 кв. метров. 24 спасателя ликвидировали возгорание в течение двух часов. Во время тушения пожара спасателями обнаружено тело женщины. Пострадавший мужчина и три женщины были спасены.
В 00:20 в Слободском районе Харькова во время обстрела занялось 3 этажное производственно-хозяйственное здание. Площадь пожара составила 1000 кв. На ликвидацию пожара было задействовано 6 единиц техники и 36 человек личного состава ГСЧС.
В результате обстрела частного сектора в селе Клугино-Башкировка Чугуевского района вражеский снаряд попал в жилой дом. В результате обстрела пострадали два человека: 75-летнего мужчину госпитализировалин в Чугуевскую районную больницу, 64-летний мужчина от госпитализации отказался.
Всего за сутки с 1 по 2 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 19 оперативных выездов, из которых:
13 - на ликвидацию пожаров (4 вызванных обстрелами, 9 по другим причинам);
3 - для оказания помощи населению,
3 - для оказания помощи коммунальным службам и проведения аварийно-спасательных работ.
Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 38 вражеских боеприпасов.
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