02.06.2022 07:33 Рита Парфенова

2 июня: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

2 июня 2011 года стал днем рождения Дня отказа от излишеств в еде (Дня здорового питания).

Инициаторами его учреждения стала большая группа участников социальной сети для худеющих. Идея родилась как своеобразный ответ американскому празднику «Национальный день, когда можно есть все, что хочется».



Идея в короткие сроки получила довольно широкую поддержку, и была признана своевременной и нужной.



День здорового питания призван напомнить о том, что мы ответственны за то, чем мы питаем свой организм. И именно в этот день все, кто хочет стать стройнее и еще не приступил к реализации своей мечты, могут начать свой путь к стройности.

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Христиане восточного обряда отмечают праздник Вознесения Господнего. Это один из самых важных праздников для верующих, считается, что именно в этот день Христос на глазах у своих учеников вознесся на небо.



Считается, что в этот день лето сменяет весну, поэтому в дальнейшем можно не бояться похолоданий.



В этот день умывались росой: считалось, что на Вознесение Господне она становится целебной.

Что нельзя делать в Вознесение

В этот день нельзя ругаться, сквернословить и скандалить. Нельзя думать о плохом и желать другим зла. Желательно тепло вспомнить об умерших родственниках.

Нельзя разбрасывать мусор и плевать на землю. Считается, что так можно попасть в Христа, который под видом нищих приходит в дома.

В праздник нельзя заниматься физической работой.

В день Вознесения Господнего нельзя проводить бракосочетания и венчания.

Также в этот день...

В 1537 году специальной буллой Папа Римский Павел III признал индейцев людьми с душами и запретил превращение их в рабов. А 2 июня 1924 года все индейцы США получили американское гражданство.



1740 – родился маркиз Донасьен Альфонс Франсуа де Сад, французский писатель, аристократ и философ. На протяжении более чем двух столетий идут споры, является ли творчество де Сада порнографией. Но однозначного ответа на этот вопрос пока не нашлось: из всего литературного наследия де Сада издаются только его скандально известные произведения, поэтому объективную оценку всему его творчеству дать крайне сложно. Однако, по его имени сексуальное удовлетворение, получаемое путем причинения другому человеку боли или унижений, получило название «садизм», а впоследствии слова садизм, садист стали употребляться и в более широком смысле.



1743 – родился граф Калиостро. Алессандро Калиостро, или точнее будет сказать, Джузеппе Бальзамо, был не обычным шарлатаном и обманщиком, он возвел ложь в третью степень и прославился в веках.



1821 – в Харькове состоялось освящение места, предназначенного под строительство колокольни Успенского собора – самого высокого из харьковских сооружений того времени. На следующий день началась кладка кирпича. Технический надзор за строительством поручен университетскому архитектору Тону, «которому и суждено было довести строительство до конца…» В 1840 году колокольня вчерне окончена, в 1841 на нее водружен крест, в следующем году произведены штукатурные работы. Окончательно строительство колокольни завершено только в 1844 году. «Высота колокольни вместе с куполом и крестом достигает 42 саженей. Колокольней своей харьковцы, таким образом, вправе гордиться, ибо она – одно из самых высоких зданий в России...»



1891 – по преданию, в этот день житель североирландского городка Милфорда Уильям Мак-Крам впервые в истории футбола ввел понятие «пенальти».



1896 – итальянец Гульельмо Маркони запатентовал радио. В том же году, 2 сентября, Маркони демонстрирует свое изобретение на равнине Солсбери, передав радиограммы на расстоянии 3 км.



1904 – родился Джонни Вейсмюллер, он же Тарзан. Великий пловец, ставя рекорд за рекордом в бассейнах, не думал, что его идеальная, заточенная под баттерфляй и кроль фигура проложит ему путь в большое кино, где он и сыграет Короля Джунглей. Тогда еще – черно-белого.



1919 – родился Юрий Трофимович Тимошенко, знаменитый артист эстрады. Друг Штепселя под псевдонимом Тарапунька.



1937 – родилась Юнна Мориц, поэтесса, знакомая даже детям легкими красивыми стихами «Большой секрет для маленькой компании», «Собака бывает кусачей» и «Букет котов».



1953 – спустя 16 месяцев после смерти своего отца, короля Георга VI, в Вестминстере была коронована 27-летняя Елизавета II. Это событие стало одной из первых международных новостей и полностью освещалось телевидением. Цветную телепередачу вели все три американских телеканала и Би-би-си, хотя большинство зрителей тогда пользовались черно-белыми телевизорами. В отличие от современного прямого эфира, передача сигнала шла по телефонным линиям с некоторой задержкой, поскольку спутниковой связи тогда еще не было.



1973 – в центре Амстердама открылся Музей Винсента ван Гога.



1977 – родился Закари Куинто, американский актер, получивший известность благодаря роли серийного убийцы Сайлара в сериале «Герои» и роли коммандора Спока в фильме 2009 года «Звездный путь».



2010 – депутаты Национальной ассамблеи Квебека единогласно приняли законопроект о признании Голодомора 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа и провозгласили День памяти жертв Голодомора.

Именины отмечают:

Александр, Алексей, Тимофей.