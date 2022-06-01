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01.06.2022  09:04   Рита Парфенова

Вражеский снаряд сжег дом под Харьковом, погибла женщина: информация ГСЧС на 1 июня

За прошедшие сутки вражеские обстрелы стали причиной семи пожаров, произошедших в Харькове и области.


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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8.00 1 июня.

Один из пожаров, вызванных вражескими обстрелами, произошел в Киевском районе Харькова, остальные - в области: три в Золочевской общине Богодуховского района, по одному пожару в Харьковском, Чугуевском и Изюмском районах области. Пострадали частные дома, хозяйственные постройки, гаражи, сельскохозяйственные и складские объекты, хвойный лес.

Так, в результате обстрела частного сектора в пгт. Золочев вражеский снаряд попал в жилой дом и разрушил его. Сотрудниками ГСЧС из-под завалов была спасена женщина 1950 г.р., а также изъято тело погибшей женщины 1948 г.р.

Всего за сутки с 31 мая по 1 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 31 оперативный выезд, из которых:

  • 16 - на ликвидацию пожаров (7 вызванных обстрелами, 9 по другим причинам);
  • 5 - для оказания помощи населению;
  • 3 - для оказания помощи коммунальным службам и проведения аварийно-спасательных работ;
  • 7 - другие выезды.

Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 23 вражеских боеприпаса.

Напомним, утренние обстрелы 31 мая населенных пунктов Харьковщины унесли жизни двух мирных жителей.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  агрессия россии, гсчс, харьков
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