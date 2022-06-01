    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Пожар на Центральном рынке Харкова: подробности
01.06.2022  09:13   Рита Парфенова

Пожар на Центральном рынке Харкова: подробности

Причина возникновения пожара не связана с обстрелами.

Криминал Харьков: пожар на Центральном рынке

О пожаре на одном из рынков города сообщили в оперативной информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области на 1 июня, передает РЕДПОСТ.

Возгорание произошло вечером 31 мая, спасатели получили вызов в 19:49.

Пожар случился в двухэтажном административном здании по улице. Суздальские ряды, 12/1 Холодногорского района города Харькова. Горели крыша и помещение пристройки к двухэтажному зданию.

Криминал Харьков: пожар на Центральном рынке Криминал Харьков: пожар на Центральном рынке

К моменту прибытия спасателей площадь пожара составила около 100 кв. На тушение пора прибыло пять пожарно-спасательных машин и 25 человек личного состава ГСЧС.

В 21:17 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, за прошедшие сутки спасатели 16 раз выезжали на ликвидацию пожаров, семь из которых были вызваны вражескими обстрелами.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, гсчс, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.06 Криминал и происшествия Пожар в Харькове: на Салтовке горит жилой дом 28.05 Криминал и происшествия Ночью рашисты обстреляли район Харькова: сводка ГСЧС на 28 мая 27.05 Криминал и происшествия Ночной обстрел Люботина: в ГСЧС сообщили подробности (фото)
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 