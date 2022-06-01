01.06.2022 09:13 Рита Парфенова

Пожар на Центральном рынке Харкова: подробности

Причина возникновения пожара не связана с обстрелами.

О пожаре на одном из рынков города сообщили в оперативной информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области на 1 июня, передает РЕДПОСТ.

Возгорание произошло вечером 31 мая, спасатели получили вызов в 19:49.

Пожар случился в двухэтажном административном здании по улице. Суздальские ряды, 12/1 Холодногорского района города Харькова. Горели крыша и помещение пристройки к двухэтажному зданию.

К моменту прибытия спасателей площадь пожара составила около 100 кв. На тушение пора прибыло пять пожарно-спасательных машин и 25 человек личного состава ГСЧС.

В 21:17 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, за прошедшие сутки спасатели 16 раз выезжали на ликвидацию пожаров, семь из которых были вызваны вражескими обстрелами.