Пожар на Центральном рынке Харкова: подробности

Причина возникновения пожара не связана с обстрелами.
О пожаре на одном из рынков города сообщили в оперативной информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области на 1 июня, передает РЕДПОСТ.
Возгорание произошло вечером 31 мая, спасатели получили вызов в 19:49.
Пожар случился в двухэтажном административном здании по улице. Суздальские ряды, 12/1 Холодногорского района города Харькова. Горели крыша и помещение пристройки к двухэтажному зданию.
К моменту прибытия спасателей площадь пожара составила около 100 кв. На тушение пора прибыло пять пожарно-спасательных машин и 25 человек личного состава ГСЧС.
В 21:17 пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
Напомним, за прошедшие сутки спасатели 16 раз выезжали на ликвидацию пожаров, семь из которых были вызваны вражескими обстрелами.
Комментариев: 0
Приготовьтесь к тому, что вам до всего будет дело. Лучше всего использовать это в мирном ключе – проявить свои организаторские таланты на работе или дома.
Лето начинается пасмурной, но жаркой погодой. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.
В первый день лета во многих странах отмечается праздник, посвященный детям
влажность:
давление:
ветер: