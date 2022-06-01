01.06.2022 09:20

В Индустриальном районе Харькова в честь воинов ВСУ создали клумбу (фото)

Как сообщили в КП "Харьковзеленстрой" Индустриального района, цветы высадили в Свято-Александровском сквере, в сквере возле ДК ХТЗ, на проспекте Алешина, на проспекте Героев Харькова, возле метро ХТЗ.



Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ



В планах - высадка цветов возле фонтана ДК ХТЗ. Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТВ планах - высадка цветов возле фонтана ДК ХТЗ.

Одну из высаженных клумб бригада озеленителей Индустриального района посвятила воинам ВСУ. "Мы решили сделать им сюрприз и отблагодарить нашей клумбой" - рассказывают озеленители.

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