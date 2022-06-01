В Индустриальном районе Харькова в честь воинов ВСУ создали клумбу (фото)

Как сообщили в КП "Харьковзеленстрой" Индустриального района, цветы высадили в Свято-Александровском сквере, в сквере возле ДК ХТЗ, на проспекте Алешина, на проспекте Героев Харькова, возле метро ХТЗ.
Приготовьтесь к тому, что вам до всего будет дело. Лучше всего использовать это в мирном ключе – проявить свои организаторские таланты на работе или дома.
Лето начинается пасмурной, но жаркой погодой. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.
В первый день лета во многих странах отмечается праздник, посвященный детям
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