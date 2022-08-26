26.08.2022 12:57

Стильные цветочные композиции из роз

Цветочные композиции — это вечный способ добавить красоты и романтики в любую обстановку. В то время как классическая цветочная композиция всегда в моде, в цветочном мире появляются новые интересные букеты из роз.

Люди пытаются найти смысл во всем. Цветы не исключение. Но ни один цветок не был наделен такими разными значениями и символами как роза. Розы — лучший цветок, чтобы порадовать семью или друзей, но каждый цвет розы имеет свое значение. После прочтения вы можете зайти в наш цветочный магазин, чтобы выбрать букет из 101 розы

Цвет розы всегда говорит получателю на простом, сердцу языке. Но посыл может быть абсолютно любым в зависимости от оттенка розы. Распространенность розы как самого универсального цветка, способного выражать огромный спектр эмоций, сохраняется уже несколько столетий. Сейчас это растение преподносится как символ искренней любви, страсти, обожания, дружбы и благодарности как близким, так и малознакомым людям.

Значения цветов: какие выбрать и подарить?

Белые розы - душевные чувства

Желтый - позитив и радость

Красный цвет - символ любви и влюбленности

Синий - символ величия

Самые популярные цвета роз и их цветовые значения

Роза считается королевой цветов и у нее много цветов и каждый из них имеет свое значение:

Белые розы

Они признаны символом невинности, легкости и искренности. Из-за этого они очень популярны у невест и молодых девушек. Вместе с розовым цветом они говорят о романтическом настроении, а в композиции с темными цветами приобретаются в качестве делового подарка коллегам, руководителю или взрослым. Белые розы - эти цветы в коробке смотрятся просто изумительно.

Красные розы

Восхищение и искренняя любовь, переданные через нежно ароматные розы, сделали их отличным вариантом для Дня святого Валентина. Более темными сортами можно поздравить женщин почтенного возраста в знак красоты, которая умножается с каждым годом.

Синие розы

Непривычный цвет роз стал возможен после долгой селекции. Этот загадочный цветок выражает успех в достижении целей. Благодаря этой экстравагантности и в то же время строгости синие сорта хорошо смотрятся в корпоративных букетах, а также в мужских.

Желтые розы

Яркость и счастье от этих позитивных цветов способны улучшить настроение и отношения между близкими людьми. Мало кто знает, что кроме дружбы и восхищения они означают еще и стремление к примирению.