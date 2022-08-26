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26.08.2022  12:57   

Стильные цветочные композиции из роз

Цветочные композиции — это вечный способ добавить красоты и романтики в любую обстановку. В то время как классическая цветочная композиция всегда в моде, в цветочном мире появляются новые интересные букеты из роз.

Стильные цветочные композиции из роз
 
Люди пытаются найти смысл во всем. Цветы не исключение. Но ни один цветок не был наделен такими разными значениями и символами как роза. Розы — лучший цветок, чтобы порадовать семью или друзей, но каждый цвет розы имеет свое значение. После прочтения вы можете зайти в наш цветочный магазин, чтобы выбрать букет из 101 розы.
 
Цвет розы всегда говорит получателю на простом, сердцу языке. Но посыл может быть абсолютно любым в зависимости от оттенка розы. Распространенность розы как самого универсального цветка, способного выражать огромный спектр эмоций, сохраняется уже несколько столетий. Сейчас это растение преподносится как символ искренней любви, страсти, обожания, дружбы и благодарности как близким, так и малознакомым людям.
 
Стильные цветочные композиции из роз
 

Значения цветов: какие выбрать и подарить?

  • Белые розы - душевные чувства 
  • Желтый - позитив и радость
  • Красный цвет - символ любви и влюбленности
  • Синий - символ величия 

Самые популярные цвета роз и их цветовые значения

Роза считается королевой цветов и у нее много цветов и каждый из них имеет свое значение:

 
Белые розы
Они признаны символом невинности, легкости и искренности. Из-за этого они очень популярны у невест и молодых девушек. Вместе с розовым цветом они говорят о романтическом настроении, а в композиции с темными цветами приобретаются в качестве делового подарка коллегам, руководителю или взрослым. Белые розы - эти цветы в коробке смотрятся просто изумительно.
 
Красные розы
Восхищение и искренняя любовь, переданные через нежно ароматные розы, сделали их отличным вариантом для Дня святого Валентина. Более темными сортами можно поздравить женщин почтенного возраста в знак красоты, которая умножается с каждым годом.
 
Синие розы
Непривычный цвет роз стал возможен после долгой селекции. Этот загадочный цветок выражает успех в достижении целей. Благодаря этой экстравагантности и в то же время строгости синие сорта хорошо смотрятся в корпоративных букетах, а также в мужских. 
 
Желтые розы
Яркость и счастье от этих позитивных цветов способны улучшить настроение и отношения между близкими людьми. Мало кто знает, что кроме дружбы и восхищения они означают еще и стремление к примирению. 
 
Тэги:  цветы, букет цветов
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