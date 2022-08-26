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26.08.2022  12:31   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 26 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

граница, выезд, украина, пункт пропуска
 

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 26 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Угринів» - 35 легкових авто;
  • «Рава-Руська» - 20 легкових авто, 2 автобуси;
  • «Грушів» - 25 легкових авто;
  • «Краківець» - 20 легкових авто;
  • «Шегині» - 30 легкових авто, 50 пішоходів;
  • «Смільниця» - 15 легкових авто.

Словацька Республіка:

  • «Ужгород» -  35 легкових авто.

Угорщина:

  • «Тиса» - 20 легкових авто, 6 автобусів.

За добу 25 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 87 тисяч осіб та майже 20 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 42 тисячі осіб. Понад 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували понад 45 тисяч осіб, більше 41 тисячі з них – громадяни України.

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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