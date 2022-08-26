Ситуація з виїздом із України 26 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 26 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
За добу 25 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 87 тисяч осіб та майже 20 тисяч транспортних засобів.
З України минулої доби вибули 42 тисячі осіб. Понад 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
До України за минулу добу прослідували понад 45 тисяч осіб, більше 41 тисячі з них – громадяни України.
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