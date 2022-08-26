26.08.2022 12:31 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 26 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.





Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 26 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Угринів» - 35 легкових авто;

«Рава-Руська» - 20 легкових авто, 2 автобуси;

«Грушів» - 25 легкових авто;

«Краківець» - 20 легкових авто;

«Шегині» - 30 легкових авто, 50 пішоходів;

«Смільниця» - 15 легкових авто.

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 35 легкових авто.

Угорщина:

«Тиса» - 20 легкових авто, 6 автобусів.

За добу 25 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 87 тисяч осіб та майже 20 тисяч транспортних засобів.



З України минулої доби вибули 42 тисячі осіб. Понад 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.



До України за минулу добу прослідували понад 45 тисяч осіб, більше 41 тисячі з них – громадяни України.