    
Главная Новини Харкова ЖКГ Харківські комунальники проводять ремонт трубопроводів у житлових районах
26.08.2022  12:30   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники проводять ремонт трубопроводів у житлових районах

Фахівці проводять ремонтні роботи на водоводах.

Харківські комунальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківводоканал.
 
Повідомляється, що в п'ятницю, 26 серпня, ремонтники Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» усувають позаштатні ситуації на 13 технічно зношених ділянках трубопроводів у Салтівському, Новобаварському та Шевченківському районах Харкова.
 
«Харківводоканал продовжує працювати в будь-яких умовах, без вихідних, незважаючи на військовий стан і погоду. У кожного підрозділу своя робота та напрямки, але головне завдання – тримати всю систему водопостачання та водовідведення міста у робочому стані»,- розповіли на підприємстві.
 
Також в умовах військової агресії бригади АВР продовжують відновлювати водопостачання харків'янам та готувати об'єкти до експлуатації в осінньо-зимовий період. Ведуться роботи з ремонту оглядових колодязів на мережах водопостачання та водовідведення, заміна люків та запірної арматури. Досвідчені майстри та професіонали оперативно вирішують навіть найскладніші завдання, ефективно застосовуючи необхідну спецтехніку, обладнання та матеріали.
 
«Ми працюємо для вас і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги, шановні наші харків'яни», - наголошують в КП «Харківводоканал».
 
Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкх, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.08 ЖКГ Харківські енергетики відновили електропостачання у Дергачах 25.08 ЖКГ Комунальники відновлюють водопостачання у житловому районі Харкова 24.08 ЖКГ Харківські комунальники ліквідували 14 пошкоджень на водоводах
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 