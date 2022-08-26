26.08.2022 12:30 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники проводять ремонт трубопроводів у житлових районах

Фахівці проводять ремонтні роботи на водоводах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківводоканал.

Повідомляється, що в п'ятницю, 26 серпня, ремонтники Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» усувають позаштатні ситуації на 13 технічно зношених ділянках трубопроводів у Салтівському, Новобаварському та Шевченківському районах Харкова.

«Харківводоканал продовжує працювати в будь-яких умовах, без вихідних, незважаючи на військовий стан і погоду. У кожного підрозділу своя робота та напрямки, але головне завдання – тримати всю систему водопостачання та водовідведення міста у робочому стані»,- розповіли на підприємстві.

Також в умовах військової агресії бригади АВР продовжують відновлювати водопостачання харків'янам та готувати об'єкти до експлуатації в осінньо-зимовий період. Ведуться роботи з ремонту оглядових колодязів на мережах водопостачання та водовідведення, заміна люків та запірної арматури. Досвідчені майстри та професіонали оперативно вирішують навіть найскладніші завдання, ефективно застосовуючи необхідну спецтехніку, обладнання та матеріали.

«Ми працюємо для вас і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги, шановні наші харків'яни», - наголошують в КП «Харківводоканал».