Рівень радіації у Харкові на 26 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон у Харкові відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 25 серпня 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
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Тенденція сьогоднішнього дня – пунктуальність та ґрунтовність. Проведіть максимум часу з тим, хто вам дорогий.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
26 серпня відзначається добре свято – День подяки собаці.
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