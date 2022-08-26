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26.08.2022  10:06   Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 26 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 21 випадок зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 37 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 308 132 осіб. Одужало 300 718 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 325 осіб. За добу від коронавірусу померла одна людина.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 26 осіб (з них 21 - мешканці міста Харкова). Шість осіб захворіло в Лозовському,  2 - в Богодухівському, 1 - в Ізюмському районах області.
 
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 25 серпня.

 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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