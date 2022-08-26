Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 26 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 21 випадок зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 37 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 308 132 осіб. Одужало 300 718 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 325 осіб. За добу від коронавірусу померла одна людина.
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Тенденція сьогоднішнього дня – пунктуальність та ґрунтовність. Проведіть максимум часу з тим, хто вам дорогий.
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26 серпня відзначається добре свято – День подяки собаці.
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