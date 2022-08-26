26.08.2022 10:26 Рита Парфенова

Чоловік загинув, дружина у лікарні: наслідки обстрілу Харківської області

Протягом минулої доби ворог обстрілював Чугуївський та Богодухівський райони Харківської області.

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 25 серпня, передає РЕДПОСТ. Він розповів, що наслудками обстрілів стали пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, цивільні промислові об'єкти. Знищено кілька автомобілів, сталися пожежі.



За даними Центру екстреної медичної допомоги, вчора протягом дня в Чугуївському районі 1 людина загинула, 2 – отримали поранення.

Так, за інформацією прес-служби ГСЧС вдень 25 серпнярятувальники ліквідували 2 пожежі у приватному секторі села Лебяже Чугуївського району Харківщини. Обі пожежи були спричинених ворожими обстрілами. У першому випадку в результаті влучання боєприпасів сталася пожежа житлового будинку на площі 100 кв.м. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Також пожежа господарчої споруди та паркану на площі 80 кв.м. Загинув власник домоволодіння та постраждала 1 жінка. До ліквідації пожежі були залучені рятувальники з 50-ї пожежно-рятувальної частини міста Чугуєва та Лисичанські рятувальники.

Нагадуємо, вночі з 25 на 26 черпня обстрілів Харкова не зафіксовано, втім російські окупанти вночі підступно обстрілювали мирних мешканців Харківського та Чугуївського районів області.