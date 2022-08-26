Ракетний удар зруйнував учбовий заклад у Харківській області

Внаслідок нічного ракетного удару російских військових по місту Дергачі постраждали мирні мешканці.
Крім того, пошкоджено низку житлових будинків. Під завалами знайдено тіло загиблої місцевої мешканки.
Попередньо, окупанти вдарили по місту ракетами типу С-300 з території бєлгородської області рф.
За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.
Нагадуємо, вночі з 25 на 26 черпня обстрілів Харкова не зафіксовано, втім російські окупанти вночі підступно обстрілювали мирних мешканців Харківського та Чугуївського районів області.
Комментариев: 0
Тенденція сьогоднішнього дня – пунктуальність та ґрунтовність. Проведіть максимум часу з тим, хто вам дорогий.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
26 серпня відзначається добре свято – День подяки собаці.
влажность:
давление:
ветер: