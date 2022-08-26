    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Ракетний удар зруйнував учбовий заклад у Харківській області
26.08.2022  11:02   Рита Парфенова

Ракетний удар зруйнував учбовий заклад у Харківській області

Внаслідок нічного ракетного удару російских військових по місту Дергачі постраждали мирні мешканці.

Новини Харькова: ракетний удар зрайнував учбовий заклад в Дергачах

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, 26 серпня близько 2 години ночі ЗС РФ завдали ракетного удару по м. Дергачі. Ракета поцілила в адміністративно-учбовий корпус. 59-річного охоронця поранено.

Крім того, пошкоджено низку житлових будинків. Під завалами знайдено тіло загиблої місцевої мешканки.

Попередньо, окупанти вдарили по місту ракетами типу С-300 з території бєлгородської області рф.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Нагадуємо, вночі з 25 на 26 черпня обстрілів Харкова не зафіксовано, втім російські окупанти вночі підступно обстрілювали мирних мешканців Харківського та Чугуївського районів області.

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.08 Надзвичайні події Нічні ракетні удари по Харківської області: є загиблий 25.08 Надзвичайні події Уночі ворог випустив по Харкову дві ракети 24.08 Надзвичайні події Подробиці нічних ракетних ударів по Харкову розповіли в ХОВА
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 