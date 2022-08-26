26.08.2022 11:02 Рита Парфенова

Ракетний удар зруйнував учбовий заклад у Харківській області

Внаслідок нічного ракетного удару російских військових по місту Дергачі постраждали мирні мешканці.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 26 серпня близько 2 години ночі ЗС РФ завдали ракетного удару по м. Дергачі. Ракета поцілила в адміністративно-учбовий корпус. 59-річного охоронця поранено.

Крім того, пошкоджено низку житлових будинків. Під завалами знайдено тіло загиблої місцевої мешканки.



Попередньо, окупанти вдарили по місту ракетами типу С-300 з території бєлгородської області рф.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).



У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Нагадуємо, вночі з 25 на 26 черпня обстрілів Харкова не зафіксовано, втім російські окупанти вночі підступно обстрілювали мирних мешканців Харківського та Чугуївського районів області.